Troben a Malgrat un ratpenat marcat fa divuit anys al parc natural de Sant Llorenç

Han passat divuit anys. Aquest mes de juny s’ha recapturat un exemplar de “Miniopterus schreibersii”, conegut com a ratpenat de cova, que havia estat anellat fa divuit anys al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. L’equip del Dr. Jordi Serra-Cobo i Marc López-Roig, amb l’impuls de la Diputació, van fer la troballa.

L’individu, que va ser marcat originàriament dins un refugi situat dins l’àmbit del parc natural, va ser localitzat aquesta vegada a Malgrat de Mar, un espai habitual de refugi durant la primavera i l’estiu per a molts exemplars procedents del mateix parc. Es tracta d’una dada de gran valor, ja que és una de les recaptures més longeves registrades arreu del món per a aquesta espècie.

Fins ara, el registre més antic del qual es tenia constància era el d’un mascle anellat el 1981 a l’est del Caucas rus i recapturat al mateix refugi l’any 2003, 22 anys després. Malgrat no assolir aquest rècord, la recaptura de l’exemplar del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac constitueix un dels registres més destacats que s’han aconseguit en l’àmbit europeu. Anteriorment, el mateix equip de recerca ja havia detectat individus marcats feia setze anys dins dels estudis promoguts per la Diputació de Barcelona. Aquestes dades són essencials per entendre millor la biologia i la demografia de l’espècie i confirmen el gran valor dels programes de seguiment a llarg termini.

Els ratpenats destaquen dins el regne animal per tenir una esperança de vida sorprenentment llarga, sobretot si es compara amb altres mamífers de mida similar, com ara els ratolins o les musaranyes, la vida dels quals sovint no supera uns pocs anys. Un dels motius que expliquen aquesta longevitat es troba en els telòmers, unes estructures que protegeixen l’ADN en cada divisió cel·lular.

Els telòmers tendeixen a escurçar-se amb el temps a mesura que les cèl·lules es divideixen, un procés associat a l’envelliment. No obstant això, s’ha descobert que els ratpenats tenen telòmers relativament llargs, cosa que contribueix a la seva longevitat excepcional. Això fa dels ratpenats un grup singular dins els mamífers, amb una relació molt particular entre mida corporal i esperança de vida.