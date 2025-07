L'Ajuntament de Rubí aprova el pressupost amb l’abstenció d’ERC

El pressupost municipal de Rubí per al 2025 es va aprovar inicialment aquest dimarts en el darrer ple amb els vots del govern del PSC i En Comú Podem (ECP) i l’abstenció d’ERC. D’aquesta manera, s’ha aconseguit desbloquejar un pressupost que feia més de mig any que estava prorrogat. Una estona abans del ple, govern i ERC van oficialitzar aquest acord en una compareixença pública conjunta.

El pressupost municipal s’eleva a 101,9 milions d’euros, i sobrepassa per primera vegada el llindar dels 100 milions d’euros. Aquesta xifra representa uns 3,5 milions d’euros més que el 2024. La tinenta d’alcaldia responsable del Servei d’Hisenda Local i Serveis Econòmics, Marta Oliva Martín (PSC), va explicar que els comptes municipals per al 2025 responen a objectius estratègics de mandat: un pla d’acció social, la conservació dels espais públics, la convivència i seguretat del municipi. També es busca la mitigació del canvi climàtic i el verd urbà, fomentar la igualtat de gènere i la mobilitat sostenible. La representant socialista va fer una crida als partits polítics per aconseguir trobar punts en comú i fomentar els acords. “Continuem amb la mà estesa al diàleg i al consens”, va declarar.

El portaveu d’ECP, Andrés Medrano, va comentar que el pressupost aprovat “és un pressupost bo per a la ciutat i és fruit d’arribar a un acord, i ECP som protagonistes”. Medrano va recordar que, gràcies a aquest pressupost aprovat, s’impulsaran polítiques pel dret a l’habitatge i el foment de la llengua catalana. “És un pressupost d’esquerres”, va assegurar Medrano.

Vots de l’oposició

La portaveu d’ERC, Montse Soler Pons, va explicar el motiu de l’abstenció de la seva formació, que ha permès desbloquejar el pressupost prorrogat d’aquest 2025. “No estem al govern, ni ho estarem, però cal ser valent, ambiciós i la ciutat no pot quedar atrapada en els blocs ni en tacticismes partidistes. Bloquejar el pressupost només hauria significat bloquejar inversions”, va afirmar Soler.

La portaveu d’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), Marina Dolset, va dir que el pressupost aprovat ratifica el model de ciutat “caduc” del PSC, “al qual s’uneix ara ERC”.

El portaveu del PP, Juan José Giner, va afirmar que els comptes aprovats “són uns pressupostos continuistes, sense ambició, sense inversions potents, amb un servei de manteniment urbà desbordat, i amb un manteniment deficient a les urbanitzacions”.

Veïns per Rubí (VR) hi va votar en contra. El portaveu, Antoni García, va recordar que hauria estat millor presentar una moció de confiança que no pas mantenir un pressupost prorrogat sis mesos.