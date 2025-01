Una gestió privada per salvar el camp de golf de Matadepera

Aquest dimecres al vespre, el Casal de Cultura de Matadepera ha acollit l’acte de presentació del projecte de gestió privada del camp de golf municipal. Carlos Iribarren, president del Club de Golf de Matadepera, ha exposat els detalls de la proposta que, de moment, sembla l’única solució viable per garantir la continuïtat de l’equipament. Aquesta iniciativa, que busca resoldre els problemes de manteniment del camp i revitalitzar-ne l’ús esportiu, s’ha trobat amb el rebuig inicial de l’Ajuntament, que té “interessos contraposats”, segons ha manifestat Iribarren.

De la mà del Grup Golf Taradell, que gestiona tres camps a Catalunya i un a l’Aragó, el projecte es basa en una inversió inicial de 104.000 euros per afrontar les principals mancances del camp. Segons Iribarren, la prioritat seria actualitzar el sistema de reg, que tot i funcionar, “requereix millores substancials amb un cost estimat de 50.000 euros”. Paral·lelament, seria necessari substituir les xarxes de protecció del forat 1 i del camp de pràctiques, una actuació valorada en 18.000 euros, i “reforçar la tanca perimetral per evitar l’entrada de senglars”, amb un cost addicional de 24.000 euros. Pel que fa a la maquinària, s’apostaria per “un model de lloguer mensual”, una operació que comportaria un desemborsament inicial de 12.000 euros.

En aquest sentit, Iribarren ha subratllat que aquestes millores són imprescindibles, però assolibles. Segons comenta, l’actual premissa de l’Ajuntament, que parla de costos d’entre 600.000 i 800.000 euros per posar a l’ordre del dia el camp, “no es correspon amb la realitat”. En aquest sentit, el president del Club de Golf de Matadepera ha dit que “sembla que el problema era econòmic, però ara hi ha un tercer que pot aportar la seva capacitat i experiència en la gestió del camp” i que quantifica la inversió necessària en una xifra molt per sota del que ho fa el consistori.

La proposta planteja transformar el camp de golf en un equipament accessible per a jugadors de diferents nivells i edats. “Aquest camp de 9 forats és ideal per aprendre a jugar a golf. Té un disseny curt i tècnic, perfecte per a infants, sèniors i jugadors de Pitch&Putt que volen fer el salt al golf tradicional”, ha explicat Iribarren. A més, s’han previst tarifes populars, que no queden massa lluny de les actuals, “per garantir que qualsevol ciutadà, independentment de la seva capacitat econòmica, pugui accedir a les instal·lacions”.

També s’ha posat en valor la ubicació del camp, “en una zona amb un mercat potencial molt elevat”. D’aquesta manera, Iribarren ha assegurat que “amb una gestió professional i una bona promoció comercial, es podria atraure un gran nombre de jugadors”.

El president de la Federació Catalana de Golf, Ramon Nogué, ha ofert realitzar “una auditoria tècnica gratuïta per analitzar les necessitats del camp i veure per on començar”. També ha proposat incloure el camp de golf en els circuits de campionats infantils i benjamins, fet que ajudaria a millorar la visibilitat de l’equipament. A més, des de la federació s’han compromès a “ajudar econòmicament per finançar part de les millores que s’han d’efectuar”.

Desavinences amb l’Ajuntament

Malgrat els arguments exposats, l’Ajuntament ha mostrat reticències a treure el camp a licitació, la qual cosa ha estat criticada per Iribarren. “No ens han donat cap raó sòlida que justifiqui aquest rebuig. Els motius que se’ns han plantejat són polítics. Sembla que no hi hagi un full de ruta clar”, ha lamentat. Per això, ha expressat que “penso que haurem de fer més papers amb l’Ajuntament, perquè amb reunions i bones intencions estem pitjors que fa un any”.

El projecte també inclou “una proposta de lloguer anual a l’Ajuntament per valor de 10.000 euros durant deu anys” per part del Grup Taradell, amb una carència de dos anys per compensar l’estat actual del camp. “Entenem que la situació actual del camp no és òptima i per això demanem aquest marge. Però a llarg termini, el golf acabaria generant ingressos per al consistori”, ha defensat Iribarren.

Un dels punts que sustenten la proposta és l’acord subscrit l’any 1994 entre l’Ajuntament i l’empresa propietària de Can Vinyers, que podria establir l’ús del terreny com a camp de golf fins al 2044. Segons Iribarren, aquest contracte legitima la continuïtat de l’activitat golfística: “Tot apunta que això els frena a poder tancar el camp”.

Un futur encara incert

Durant l’acte, s’ha destacat que, més enllà de l’àmbit esportiu, el problema “s’ha d’atacar des de tots els fronts possibles per garantir el futur del camp”, començant per la “pressió popular”. Iribarren ha destacat que “alguns veïns estan treballant per iniciar accions legals per garantir la continuïtat del camp. Políticament, també hi ha coses a fer”.

El president del club també ha explicat que la gestió del restaurant de Can Vinyers, que pertany al consistori des de fa deu anys, sortirà a concurs pròximament.

Finalment, Carlos Iribarren ha apuntat que “el consistori ha dit que si hi ha abonats, no poden tancar el camp”. És per això que demana “no llençar la tovallola” i continuar anant a jugar al camp de golf municipal, “tot i que ara mateix les condicions per a fer-ho no siguin favorables”.