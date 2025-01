Després de l’èxit del 2024, torna el Sopar de Germanor de Sant Sebastià per agafar forces per a la festa. Cadascú portarà el seu menjar i l’organització posarà les brases, 450 cadires i taules per a tothom. L’acte, un dels més emblemàtics de les festes, tindrà lloc aquest dissabte a la nit al pavelló Primer d’Octubre.

Des de les 21 hores i fins que s’acabi l’activitat, hi haurà servei de bar, on s’oferiran begudes i refrescos. Per assistir-hi, s’haurà un tiquet simbòlic de 2 euros, que inclourà plat, cobert, tovalló i un got. Els tiquets es podran comprar dies abans a la botigueta de la germandat de la plaça de Cal Baldiró.

La Banda del Coche Rojo trepitjarà l’accelerador per fer ballar la ciutadania en una gran nit. Amb motor i carrosseria renovada, esperen treure dues hores d’himnes de tots els temps i els hits de més actualitat, circulant per tots els paisatges possibles: des del “reggaeton” més caribeny fins a la música en català del moment, passant pels càntics intergeneracionals més imaginatius. Tot seguit, la festa continuarà amb la sessió del Dj Maik Fox.