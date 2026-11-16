Acordonen una zona del Portal de Sant Roc per la possible caiguda d'un arbre

Terrassa

Els responsables municipals han de decidir si poden salvar-lo o l'han de tallar

  • Zona acordonada del Portal de Sant Roc -
  • Portal de Sant Roc -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 09:37

Aquest dilluns al matí, el Portal de Sant Roc s'ha llevat amb una zona acordonada amb tanques per evitar que els vianants es vegin afectats per la possible caiguda d'un arbre. Les plugues dels darrers dies podrien ser el motiu que l'arbre s'estigui vencent.

Els responsables municipals estan estudiant aquest matí si l'arbre es pot salvar o finalment cal tallar-lo. L'actuació, en un sentit o un altre, es durà a terme en les properes hores.

 

 

 

 
  • portal de sant roc

 

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