Acordonen una zona del Portal de Sant Roc per la possible caiguda d'un arbre

Aquest dilluns al matí, el Portal de Sant Roc s'ha llevat amb una zona acordonada amb tanques per evitar que els vianants es vegin afectats per la possible caiguda d'un arbre. Les plugues dels darrers dies podrien ser el motiu que l'arbre s'estigui vencent.\r\n\r\nEls responsables municipals estan estudiant aquest matí si l'arbre es pot salvar o finalment cal tallar-lo. L'actuació, en un sentit o un altre, es durà a terme en les properes hores.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\tportal de sant roc\r\n\tNebridi Aróztegui\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n