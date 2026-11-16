L’Ajuntament demana a la Generalitat reobrir els camins principals de l’Anella Verda

L’Ajuntament de Terrassa ha demanat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat que reobri parcialment l’Anella Verda, on l’accés està restringit des del novembre de 2025 a causa de la pesta porcina africana, però a la reunió que han mantingut aquesta tarda la Generalitat i els municipis afectats ha quedat clar que encara caldrà esperar. La proposta municipal passa per obrir de manera controlada i progressiva els camins principals, els més amples, que són els que donen accés a les masies i a les activitats, i mantenir tancats els corriols i les zones de camins estrets. El govern municipal ho ha explicat aquest dilluns a la comissió informativa de Transició Ecològica que presideix Noel Duque, on ha precisat que la petició s’havia fet fa poc.
Segons ha exposat el govern, l’última informació de què disposava l’Ajuntament apuntava que les restriccions s’aixecarien cap al desembre, i per això, com ha explicat Duque, “hem demanat que es prioritzin aquestes parts”, en referència als camins principals. Des del govern també s’ha recordat que just farà un any de la detecció del primer cas, el 28 de novembre de 2025, i que des d’aleshores els camins continuen tancats, tot i que s’ha admès que en alguns punts la gent no en fa cas i hi entra. La idea és que la limitació als camins principals es faci sobretot informant la ciutadania, perquè tancar físicament tots els corriols és difícil. El govern ja havia avançat a la comissió que caldria veure què en pensava la Generalitat, que no vol posar en perill la feina feta durant tot l’any.
L'Ajuntament defensa que es revisi l’abast territorial de les mesures per concentrar les més restrictives on siguin realment necessàries. Argumenta que el terme municipal se situa a l’extrem nord de la zona d’alt risc i que està envoltat d’àrees de baixa incidència, com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, on no hi ha restriccions. També considera que la xarxa de camins principals és prou completa per garantir un accés ordenat i compatible amb el control de la malaltia, que afecta els porcs senglars i representa un risc important per al sector porcí, però no per a les persones. El consistori s’ofereix a col·laborar per definir un calendari de reobertura i les mesures necessàries, incloses possibles limitacions per circular fora dels camins principals senyalitzats.
En aquesta trobada, el DARP ha explicat que encara no és el moment d’aixecar o modificar les restriccions, si bé s’està treballant en una desescalada que s’aplicarà tan aviat com les dades sanitàries ho permetin. Segons l’Ajuntament, qualsevol canvi es coordinarà amb els municipis i es decidirà a partir de la situació epidemiològica de cada zona, especialment en els indrets sense casos positius o on fa temps que no se’n detecten. Els ajuntaments hi han expressat la seva resignació, però també el compromís de continuar col·laborant “lleialment” per superar la situació.
Proposen obrir també corriols a la zona nord
Durant la comissió, Pep Forn, regidor d'ERC, ha valorat positivament la petició, però ha apuntat que a la zona nord, la de l’accés al parc natural i la més allunyada del focus, es podria anar més enllà i obrir no només els camins amples, sinó també els corriols, si la Generalitat permet actuar per sectors. També ha defensat que, si s’obre Collserola, Terrassa ha de reclamar el mateix. El govern ha respost que la proposta final dependrà de com ho plantegi el DARP i que aquesta és una primera petició que es pot anar actualitzant.
Forn ha posat en relleu les contradiccions de les restriccions actuals amb l’exemple de la carretera de Talamanca. “Jo me’n puc anar a la carretera de Talamanca i deixar el cotxe en un moment determinat, i a la dreta hi puc anar, perquè és Matadepera, i a l’esquerra no hi puc anar, perquè és Terrassa”, ha dit, i ha afegit que els porcs senglars creuen per dalt i per baix. Per això, ha demanat compaginar la lluita per eradicar la pesta amb la necessitat de preservar l’espai d’oxigenació i de lleure dels terrassencs, i que l’Anella Verda es pugui obrir com més aviat millor.
Les restriccions afecten el 65% del terme
Les limitacions afecten unes 4.400 hectàrees d’espai agrícola i forestal, el 65% del terme municipal, i han obligat a tancar el Centre d’Interpretació Ambiental de Bonvilar (CIAB) i a anul·lar totes les activitats previstes a l’entorn natural. L’impacte s’ha notat sobretot en l’ús social, educatiu, esportiu i de lleure: el 2025, abans que s’activessin les restriccions, unes 17.000 persones havien participat en les 70 activitats organitzades a l’Anella Verda, a banda de les moltes que hi passegen, hi fan esport o hi van a gaudir de la natura habitualment.
Terrassa és un dels 18 municipis inclosos a la zona infectada d’alt risc des que el govern català va activar el Pla de Contingència. Des d’aleshores, els Agents Rurals i el DARP han tancat les zones de pícnic, han prohibit la caça i els treballs forestals, i han instal·lat barreres físiques i trampes per controlar la població de senglars. Tant els municipis afectats com el DARP continuen demanant a la ciutadania que respecti la senyalització i els controls d’accés, que no alimenti els senglars, que llenci els residus en contenidors tancats i que avisi el 112 si troba senglars morts o amb símptomes.