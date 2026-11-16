VÍDEO | Rescaten un petit gat atrapat als baixos d'un cotxe a Can Palet: "Els veïns l'escoltàvem i estàvem preocupats"

Un "gatet" ha estat rescatat aquest dilluns al matí després de passar hores atrapat en un vehicle estacionat al carrer de Wilson, número 48, al barri de Can Palet. L'actuació ha estat possible gràcies a la mobilització dels veïns de la zona i a la intervenció de la Policia Municipal de Terrassa.
Els fets s'han iniciat a primera hora de la matinada, quan diversos residents del carrer han sentit l'animal i s'han adonat que s'havia colat dins l'estructura d'un cotxe aparcat —tot i que fora de l'habitacle, previsiblement a la zona del motor o dels baixos.
Davant la preocupació pel risc que suposava per a l'animal si s'engegava el vehicle, una de les veïnes ha trucat al telèfon d'emergències 112 i als Bombers. Tot i això, en no trobar-se dins la cabina, pel que expliquen els testimonis, aquests efectius no hi van poder intervenir en un primer moment.
Per evitar deixar el gat atrapat, la mateixa veïna contactar directament amb la Policia Municipal de Terrassa i va facilitar la matrícula del turisme. Amb aquestes dades, els agents van poder fer les gestions per localitzar el propietari del cotxe, que es va desplaçar fins al lloc per obrir-lo i facilitar el rescat de l'animal.
La dona que va coordinar l'avís ha volgut valorar la resolució del cas: “Crec que és un bon exemple de com la col·laboració ciutadana i la implicació dels serveis públics poden marcar la diferència en la protecció dels animals”.