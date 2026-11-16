La cursa vertical solidària de MútuaTerrassa aplega 117 participants

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) va convertir aquest diumenge les seves escales en un escenari esportiu i solidari. La quarta edició de la cursa vertical organitzada pels professionals del centre va aplegar 117 participants, que van afrontar una cronoescalada de 19 plantes amb un objectiu solidari: recaptar fons per a La Marató de 3Cat, dedicada enguany a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
La prova va transcórrer entre la planta -3 i la 16 de l'hospital, amb un recorregut de 65 metres de desnivell positiu i un total de 349 esglaons. La participació ha crescut respecte de l'edició anterior, quan s'hi van inscriure prop d'un centenar de persones. Com a novetat d'aquest any, l'organització va convidar el Parc de Bombers de Terrassa a sumar-se a la iniciativa.
Els participants, tots ells professionals de MútuaTerrassa, familiars i amics de l'entitat, van competir en diferents categories. Iñaki Larrakoetxea, adjunt al servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT), es va imposar en la categoria masculina amb un temps d'un minut i 39 segons. En la femenina, la guanyadora va ser Carla Pérez Rodríguez, resident del servei de Pediatria, que va completar l'ascens en dos minuts i un segon. Pel que fa als bombers, Eric Martín va ser el més ràpid, amb un registre de dos minuts i 14 segons.
La cursa està impulsada pels professionals del servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'HUMT i té un vessant solidari. En aquesta quarta edició, la totalitat de les aportacions recollides a través de les inscripcions es destinaran a La Marató de 3Cat, que aquest 2026 posa el focus en les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de Bonpreu Esclat, Top Corredoria d'Assegurances MútuaTerrassa i Xarcuteria Alba.