La cursa vertical solidària de MútuaTerrassa aplega 117 participants

Terrassa

Iñaki Larrakoetxea, Carla Pérez i el bomber Eric Martín van ser els guanyadors en les respectives categories de la cronoescalada de 349 esglaons

  • Quarta cursa vertical solidària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -
  • Tots els participants de la quarta cursa vertical solidària -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 12:39
Actualitzat el 16 de novembre de 2026 a les 13:03

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) va convertir aquest diumenge les seves escales en un escenari esportiu i solidari. La quarta edició de la cursa vertical organitzada pels professionals del centre va aplegar 117 participants, que van afrontar una cronoescalada de 19 plantes amb un objectiu solidari: recaptar fons per a La Marató de 3Cat, dedicada enguany a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.

La prova va transcórrer entre la planta -3 i la 16 de l'hospital, amb un recorregut de 65 metres de desnivell positiu i un total de 349 esglaons. La participació ha crescut respecte de l'edició anterior, quan s'hi van inscriure prop d'un centenar de persones. Com a novetat d'aquest any, l'organització va convidar el Parc de Bombers de Terrassa a sumar-se a la iniciativa.

Els participants, tots ells professionals de MútuaTerrassa, familiars i amics de l'entitat, van competir en diferents categories. Iñaki Larrakoetxea, adjunt al servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT), es va imposar en la categoria masculina amb un temps d'un minut i 39 segons. En la femenina, la guanyadora va ser Carla Pérez Rodríguez, resident del servei de Pediatria, que va completar l'ascens en dos minuts i un segon. Pel que fa als bombers, Eric Martín va ser el més ràpid, amb un registre de dos minuts i 14 segons.

La cursa està impulsada pels professionals del servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'HUMT i té un vessant solidari. En aquesta quarta edició, la totalitat de les aportacions recollides a través de les inscripcions es destinaran a La Marató de 3Cat, que aquest 2026 posa el focus en les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de Bonpreu Esclat, Top Corredoria d'Assegurances MútuaTerrassa i Xarcuteria Alba.

https://www.diarideterrassa.com/fotogaleries/fotos-349-esglaons-de-solidaritat-a-la-cursa-vertical-de-mutuaterrassa.html

 

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