Música i esports centren el programa de la Festa Major de Matadepera

L'Ajuntament de Matadepera ha anunciat els actes de la Festa Major d'aquesta localitat que començarà el 28 d'agost i acabarà l'1 de setembre. L'Isidre, una persona carismàtica i molt arrelada a les entitats d'aquesta població, serà l'encarregat del pregó d'enguany. Dijous, amb la inauguració de la Mostra d'Art organitzada pel Col·lectiu d'Art de Matadepera, s'iniciaran els actes. Es tracta de l'exposició col·lectiva El Temps.
Entre les activitats relacionades amb l'esport destaquen el torneig de hockey, organitzat pel Matadepera 88 Hoquei i que es jugarà entre el 28 d'agost i l'1 de setembre, amb la disputa de les finals; els partits de futbol de Festa Major, el 30 d'agost entre la Penya del Barça i la Penya Pericos i, l'endemà, entre el juvenil "A" del CF Matadepera i un equip convidat; el Campionat de Billar; la Marxa Ciclista 4 Canyes; el Torneig de Pàdel a les instal·lacions del CD Terrassa; o la Cursa Popular de Matadepera.
Pel que fa a les actuacions musicals, el dijous 28 d'agost actuarà el cantant Miquel del Roig a la plaça de Cal Baldiró mentre que, l'endemà, hi haurà una cantada d'havaneres amb els grups Mariners de Riera i Arjau. El mateix dia, a la Festa Jove a l'avinguda del Mas Sot, actuaran el grup de versions Ground Kids i després la formació Lo Puto Cat. Dissabte dia 30 es podrà gaudir del Concert Vermut amb la Banda de Matadepera, al Bosquet i, a la tarda, serà el torn del country amb el grup de Matadepera que dirigeix Jordi Estrada. Diumenge dia 31 es podrà seguir el concert del grup Trinxats Rural Punk, la banda especialitzada en punk rock matadeperenc.
Hi haurà diverses opcions de tallers, com un de totxos per als més petits, un dels Gegants, o un de manualitats, i altres activitats com la Festa de l'Escuma, el torneig de bridge, sardanes, el Circ Pistolet o un Sopar de Germanor. Es posarà el punt final a la Festa Major l'1 de setembre, a partir de les 22 hores, al passeig dels Rabassaires, amb un espectacle piromusical anomenat "Música i Colors per la Pau".