Obertes les inscripcions per a la Ronda

La Unió Excursionista de Matadepera (UEM) organitza pel diumenge 21 de setembre una nova edició de la convocatòria excursionista més veterana del poble, la Ronda, que enguany arriba a la número 39 de la seva història. Hi haurà dues rondes que sortiran de la mateixa ubicació, la Casa Nova de l’Obac. La llarga, a les 8 hores, amb 15,4 quilòmetres de recorregut, un desnivell positiu de 671 metres i un temps estimat d’entre 4,5 i 5 hores, sense comptar aturades. La curta, a partir de les 8.30 hores, serà de 8,9 quilòmetres de recorregut, 355 metres de desnivell positiu i un temps estimat d’entre 2,5 i 3 hores, sense comptar tampoc aturades.
Els preus, que inclouen avituallament, obsequi i assegurança, són de 15 euros per al soci adult, 7 euros per al soci fins a 16 anys; 18 euros per al no soci adult i 10 euros per al no soci fins a 16 anys. Tots els participants hauran de passar per la taula d’inscripcions el dia de la Ronda, a partir de les 8 hores. Un cop identificats, se'ls lliurarà el dorsal, que els permetrà accedir als punts d’avituallament.