Sant Llorenç torna a ser honorat al cor del parc

Un any més, la Mola acollirà la tradicional festa en honor a Sant Llorenç. Serà aquest diumenge, 10 d’agost, dia en què es recorda el seu martiri. El cim més emblemàtic del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac tornarà a ser escenari d’aquesta emotiva i popular trobada.
L’esdeveniment, organitzat per la Comissió Organitzadora de la Festa de Sant Llorenç de la parròquia de Sant Joan de Matadepera, comptarà enguany amb la presència destacada del bisbe auxiliar de l’Arquebisbat de Barcelona i exrector de Matadepera David Abadias i Aurín. L’acompanyarà l’actual rector del poble, mossèn Guillem López.
La jornada començarà a les 11 hores amb la missa al monestir de Sant Llorenç del Munt. Tot seguit, tindrà lloc la processó amb la imatge del sant, portada enguany per dones, que recorrerà el cim de la muntanya. Es repartiran els tradicionals goigs, que es lliuraran a canvi de la voluntat, i es cantarà “El Virolai” mirant cap a Montserrat, en un moment especialment sentit per als participants. Com a mostra de germanor, la festa inclourà també el típic tast de coca i moscatell.
Servei de transport
Per tal de facilitar l’accés al primer tram del recorregut per pujar fins al cim de la Mola, especialment a les persones grans o amb mobilitat reduïda, l’ADF oferirà un servei de transport des de Can Robert fins a Can Pobla, tant en l’anada com en la tornada, sense necessitat de reserva prèvia.