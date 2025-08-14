Obert el concurs de fotos per al calendari 2026 de Matadepera

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament s’ha convocat un nou concurs de fotografies per al calendari de Matadepera corresponent al 2026. La temàtica d’aquesta edició està relacionada amb el paisatge, patrimoni i vida del municipi. Hi podrà participar qualsevol persona, professional o aficionada i hi podrà presentar un màxim de 12 fotografies, que han de reflectir algun aspecte característic del poble com paisatges, edificis emblemàtics, festes populars o escenes quotidianes.\r\n\r\nLes fotografies han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos i s’han de presentar en format horitzontal, en color, en jpg i amb una resolució mínima de 300 ppp. No es permeten fotomuntatges ni retocs que alterin la realitat. Els propietaris de les fotografies hauran de cedir l’ús de les imatges i els noms a l’Ajuntament per acreditar-ne l’autoria i poder-ne fer difusió.\r\n\r\nFins al 15 de setembre\r\n\r\nEls treballs es podran enviar fins al 15 de setembre a l’adreça comunicacio@matadepera.cat, amb l’assumpte “Concurs de fotografia”. Al correu també s’ha d’incloure nom i cognoms de la persona participant, el telèfon de contacte i una descripció del lloc i la data de cada una de les captures enviades. Les dotze fotografies guanyadores i que formaran part del calendari de 2026 s’anunciaran el pròxim dissabte 27 de setembre, durant la celebració de la tercera edició de la Festa del Most.\r\n