Mor Maria Palau Carreras als 83 anys

Maria Palau Carreras va morir a l'edat de 83 anys. Nascuda a Lleida el 5 de febrer de 1943, va estudiar a l’Escola d’Art de Terrassa, essent deixeble del polifacètic Ricard Marlet, xilògraf especialitzat en la tècnica del gravat al boix, i del que probablement va ser l’única continuadora en aquesta tècnica.
Aquest talent la va portar a treballar a molts encàrrecs d’imatges de Nadales, Goigs i Verges Romàniques, així com portades dels programes de Festa Major, i fins i tot l’escut de Matadepera que imprimia l’Ajuntament. Va col·laborar en la restauració dels passos del viacrucis de l’Església de Sant Joan, va dissenyar els textos i dibuixos dels col·leccionables de “Rialles” de llegendes de Matadepera, i fins i tot va realitzar exposicions de pintura a l'Arxiu Tobella de Terrassa. També havia col·laborat en l’organització de les festes majors dels anys vuitanta amb en Manel Carrera.
Tanmateix, va participar molt activament en les Trobades Internacionals del Gegants, el que la va portar a coordinar el llibre "Gegants. Aportació de Matadepera al nostre folklore" (1982), encara considerat un referent del món geganter a Catalunya. Va fer el disseny de com serien els dos primers gegants de Matadepera: en Llorenç i l’Agnès, i anys més tard, dels dos gegants nous, Tanta i Marieta.
Encara en aquest vessant artístic, Palau va ser una peça essencial en la fundació dels Amics del Teatre de Matadepera en la seva etapa amb Delfí Busqueta, i actriu habitual en totes les representacions que també va fer extensiu en el teatre a Matadepera Ràdio amb en Joan Soley i amb la seva germana Joana.
La cerimònia de comiat ha tingut lloc aquest dimarts al matí a la Parròquia de Sant Joan de Matadepera.