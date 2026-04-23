Toni Borrull, candidat de Junts Suma’t Matadepera per a les municipals de 2027

La coalició Junts Suma’t Matadepera ha designat Toni Borrull com a candidat a l’alcaldia per a les eleccions municipals de 2027. La formació, nascuda de la unió entre els dos partits, ha acordat per unanimitat la seva designació, consolidant així el projecte conjunt segellat el 2025.
D’aquesta manera, la coalició ratifica l’acord d’unitat amb l’objectiu d’oferir “un projecte de govern sòlid i recuperar la confiança de la ciutadania”. Aquell pacte va néixer, segons expliquen, de la voluntat de sumar esforços i donar resposta a una demanda compartida per molts veïns: “Recuperar una Matadepera basada en el rigor, la qualitat dels serveis i el sentiment de comunitat”.
En aquest nou escenari, Junts Suma’t ha apostat per Borrull com la persona idònia per encapçalar el projecte. El candidat, matadeperenc i amb una forta vinculació al municipi, presenta una trajectòria professional consolidada i una forta implicació associativa, factors que la formació considera clau per liderar “una candidatura amb experiència, capacitat de gestió i arrelament al municipi”.
Lideratge en l’àmbit empresarial
Amb una llarga trajectòria en el món empresarial, Toni Borrull ha desenvolupat la seva carrera en sectors com el màrqueting, la distribució, el sector editorial i la gestió empresarial. Entre altres responsabilitats en empreses i organitzacions de primer nivell, ha estat director general d’operacions a Wall Street Institute i ha treballat en grups com CBS (grup Paramount). Actualment, desenvolupa la seva activitat professional a Manufacturas Nylma, empresa tèxtil de Terrassa, on gestiona el dia a dia comercial.
La seva carrera professional es va iniciar en el camp de la consultoria estratègica, una etapa que, segons destaquen, “ha marcat el seu caràcter, combinant esperit competitiu, capacitat de superació i orientació a resultats”.
Més enllà del seu vessant professional, Borrull manté una destacada implicació en el teixit associatiu i social. En aquest sentit, està vinculat des de fa més de dues dècades a l’Atlètic Terrassa HC, on ha estat president de la secció de tennis i actualment n’és vicepresident. També exerceix com a vicepresident primer econòmic de la Federació Catalana de Tennis i participa activament en iniciatives culturals i socials com Amics del Teatre de Matadepera, la Fundació Manel Lao o la coral Tons i Sons de Terrassa.
Veí de Matadepera des del 2002, casat i pare de dos fills, combina la seva vocació de servei amb l’interès per l’esport i la cultura.
Des de la coalició asseguren que la candidatura “representa la suma d’experiència, compromís i estima pel poble” i que treballaran en un programa centrat en la qualitat de vida, la millora dels serveis, la seguretat i la cohesió per “obrir una nova etapa” al municipi.
Suport de figures destacades
La candidatura de Toni Borrull Massanella també compta amb el suport de destacades figures del municipi, entre elles els exalcaldes de Matadepera Mireia Solsona, Jaume Riera i Nil López, que han expressat el seu aval al projecte i a la seva capacitat per liderar una nova etapa al poble.