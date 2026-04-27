Comença la segona fase de la reurbanització del carrer de Sant Llorenç

L’Ajuntament de Matadepera ha començat aquest dilluns la segona fase de les obres de reurbanització del carrer de Sant Llorenç. Segons ha informat el consistori, aquesta nova fase implica restriccions de trànsit i modificacions en la circulació que afectaran diversos carrers de l’entorn.
Entre les principals mesures, destaca el tall total de la circulació al carrer d’Antoni Gaudí i al carrer de Sant Llorenç, en el tram comprès aproximadament entre els carrers de Josep Valls i de Sant Isidre. En aquest punt, només es permetrà l’accés als veïns per entrar als aparcaments de les seves propietats privades. També es manté el tall al carrer de Sant Joan. Pel que fa a l’avinguda d’Àngel Guimerà, s’hi prohibeix el pas de vehicles pesants i d’autocars, que seran desviats per la carretera BV-1221 (Terrassa–Talamanca).
Així mateix, a causa de les obres, tres parades d’autobús quedaran fora de servei en ambdós sentits: Passeig Àngel Guimerà / Plaça de les Acàcies; Passeig Àngel Guimerà / Residència, i Avinguda Mas Sot (zona esportiva). S’habilitarà una parada provisional a la cantonada del carrer de Dolors Mir amb avinguda del Mas Sot.
Els carrers de Josep Porcar i de Josep Valls passaran a ser de doble sentit de circulació. En aquest sentit, s’aplicaran restriccions d’estacionament: es prohibirà aparcar al carrer Josep Porcar en el tram de baixada a la banda dreta, així com als carrers d’Àngel Guimerà i Josep Valls en el sentit de pujada a la banda esquerra. El carrer Josep Valls, a més, estarà regulat mitjançant semàfor i no s’hi permetrà l’aparcament en cap punt.
D’altra banda, l’Ajuntament recorda als veïns afectats que poden utilitzar el descampat de l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou com a zona d’estacionament provisional.