Matadepera, segon municipi més ric de Catalunya

Matadepera, amb 34.766 euros per habitant es manté entre els municipis amb més nivell de renda de Catalunya, molt per sobre dels registres terrassencs, segons dades publicades per l'Idescat. De fet, és el segon a la llista, només superat per Alella (35.425). Els segueixen Sant Just Desvern (33.256) i Cabrils (31.280). En aquesta mateixa línia, Sant Cugat del Vallès també figura entre les localitats amb ingressos més alts, essent la cinquena a nivell català, amb 30.434 euros per habitant. Així i tot, Sant Cugat és, juntament amb Avinyonet de Puigventós, el municipi que presenta una menor proporció de prestacions socials (tots dos amb l’11,8%). \r\n