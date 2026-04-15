Dos detinguts per violació de domicili a Matadepera

La Policia Local i Mossos d’Esquadra van detenir dilluns passat dos individus, un matrimoni acompanyat d’una filla menor. Segons informa l’Ajuntament de Matadepera, havien entrat en un domicili a la zona de Can Prat, amb la intenció d’ocupar-lo.\r\n\r\nEls agents van ser alertats per una veïna. D’aquesta manera, es va poder desallotjar els ocupants que van ser detinguts per un delicte de violació de domicili, ja que la casa era d’un particular. Els arrestats van ser traslladats a la comissaria de Mossos d’Esquadra, i van passar a disposició judicial. Un familiar es va fer càrrec de la menor.\r\n\r\nLa Policia Local va agrair la col·laboració del veïnat, que va alertar d’aquest incident. \r\n