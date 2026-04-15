Dos detinguts per violació de domicili a Matadepera

Els fets van passar dilluns al matí

  La porta principal de l'habitatge -

Publicat el 15 d’abril de 2026 a les 19:07
Actualitzat el 15 d’abril de 2026 a les 19:08

La Policia Local i Mossos d’Esquadra van detenir dilluns passat dos individus, un matrimoni acompanyat d’una filla menor. Segons informa l’Ajuntament de Matadepera,  havien entrat en un domicili a la zona de Can Prat, amb la intenció d’ocupar-lo.

Els agents van ser alertats per una veïna. D’aquesta manera,  es va poder desallotjar els ocupants que van ser detinguts per un delicte de violació de domicili, ja que la casa era d’un particular. Els arrestats van ser traslladats a la comissaria de Mossos d’Esquadra, i van passar a disposició judicial. Un familiar es va fer càrrec de la menor.

La Policia Local va agrair la col·laboració del veïnat, que va alertar d’aquest incident.  

