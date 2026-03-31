Matadepera gastarà 320.000 euros en sis pantalles LED

L’Ajuntament de Matadepera va celebrar aquest dilluns al Casal de Cultura la sessió ordinària del ple municipal del mes de març. Una sessió marcada per l’aprovació de diverses modificacions de crèdit i la presentació de fulls de ruta tecnològics que van evidenciar les diferències de prioritats entre l’equip de govern i els grups de l’oposició.
El punt amb més controvèrsia va ser l’aprovació d’una ampliació de crèdit de 320.000 euros per a la instal·lació de sis pantalles LED informatives a la via pública. El projecte va rebre dures crítiques per part de Nil López, líder de l’oposició amb Suma’t Matadepera, qui va qüestionar tant l’import com la idoneïtat de la mesura: “Aquests diners farien molta més falta en altres àmbits com la cura de la via pública. Aquest projecte no ha estat portat a debat de si és necessari per a les característiques del poble; pot molestar lumínicament els veïns i no sabem si va d’acord al model de poble tranquil que volem per Matadepera, és més adient per una gran urb”.
En la mateixa línia es va expressar Gabriel Pirla, de Junts per Matadepera, recordant que fa només un any la inversió prevista era de 180.000 euros: “Ens sembla una despesa cara i molt allunyada de les prioritats reals del municipi. Fa un any el projecte tenia subvencions de per mig; ara és quasi el doble i tot a partir de romanent”. Fins i tot des de les files del govern va sorgir una veu crítica; Núria Garcia, regidora de Cultura, va anunciar el seu vot en blanc: “No comparteixo la necessitat dels meus companys pel que fa a tirar endavant aquest projecte en un poble de les nostres característiques”. L’alcalde, Guillem Montagut, va defensar la xifra argumentant que és un “projecte de màxims” que inclou l’actualització de les bases i la compra dels equips, tot i assegurar que intentaran abaratir l’import final.
La sessió també va tirar endavant una partida de 130.000 euros per a la instal·lació de ventiladors de sostre als centres educatius. La regidora d’Educació, Dolors Martí, va explicar que la mesura respon a l’autorització de la Generalitat emesa al novembre: “En condicions habituals correspondria a la Generalitat, però davant les altes temperatures hem habilitat la possibilitat que l’Ajuntament assumeixi la intervenció”. Gabriel Pirla (Junts) va qualificar de “desorbitat” el preu, assenyalant que la inversió equival a un miler de ventiladors, i va criticar l’estratègia de vot, en referència al fet que s’hagués de votar conjuntament amb les pantalles LED,”per afavorir l’aprovació d’un punt controvertit”. Nil López va votar-hi a favor per “emergència”, tot i exigir més contundència davant la Generalitat.
L’únic oasi de consens va ser l’aprovació del Marc Estratègic “Més-i-Mat” per a la transformació digital. La regidora Laura Rios va presentar el pla com una “palanca de canvi” a deu anys vista: “Els projectes tecnològics han de servir per fer una administració més propera, eficaç i sostenible”. Nil López va celebrar l’explicació tècnica però va demanar passar “de les intencions a les accions” amb eines com el visor urbanístic. Finalment, el Ple també va aprovar l’expedient de contractació de les obres d’ampliació de l’equipament esportiu ZEM Mas Sot, una obra plurianual amb un pressupost superior als 3.900.000 euros.
El jutge de pau no complia els requisits
El Ple va aprovar el nomenament de Francesc Duch com a nou Jutge de Pau, després que el candidat escollit al gener hagués de renunciar. Segons va explicar l’alcalde, Guillem Montagut, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va comunicar que la persona no complia els requisits exigits. La regidora Piñol va detallar que el motiu era un conflicte d’interessos: el candidat, advocat de professió, pretenia seguir realitzant assessoraments administratius tot i estar jubilat, una activitat incompatible amb la judicatura de pau. Davant d’aquesta situació, el càrrec ha passat automàticament al segon candidat amb millor puntuació, Francesc Duch. Així mateix, la sessió va ratificar Eric Riba com a Jutge de Pau suplent.