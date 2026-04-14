La Germandat de Sant Sebastià té presidenta

Alba Pujol Busqueta és la primera presidenta de la Germandat de Sant Sebastià. L’entitat matadeperenca, que té 126 anys, va celebrar dilluns al vespre l’assemblea anual al Casal de Cultura, on es va proclamar l’única candidatura que s’havia presentat. D’aquesta manera, per primer cop a la seva història, la Germandat de Sant Sebastià estarà liderada per una dona. La nova presidenta estarà acompanyada de Laura Capella Granés i Sergi Campoy Garcia.
Amb un munt d’antecedents familiars relacionats amb l’entitat, Alba Pujol, de només 29 anys, lidera una junta clarament continuista respecte a la que fins ara han portat Pau Betriu i Pau Montagut, que també formen part de la nova vocalia. Ha format part de diverses entitats i iniciatives del poble (Comissió de Reis, Amics del Teatre) i havia estat present a les tres juntes anteriors, les que van presidir Guillem Montagut, Toti Garcia i Pau Betriu.
La resta de la Junta està formada per Sergi Campoy Garcia (sotspresident), Laura Capella Grané (sotspresidenta); Carla Gómez Galan (tresorera); Joan Trenchs Russó (secretari); i Patricia Catalan Pueyo (sotssecretària). Els vocals són Marc Closa Ferré, Isidre Martínez Lladó, Albert Fitó Sellarès, Núria Garcia Martí, Pau Montagut Fuentetaja, Pau Betriu Albiñana, Joan Torruella Blasi, Oriol Pujade Busqueta, Silvia Parés Riera, Pau Morera Safont, Santi Calvache Soler, Jan Calvache Soler, entre altres.