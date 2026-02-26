La zona esportiva de Matadepera continua sense llum i els clubs treballen per adaptar-se a l’horari solar

Les instal·lacions esportives municipals de Matadepera continuen afectades pel robatori de cablejat elèctric que va deixar sense enllumenat el camp municipal del passat divendres. Tot i que la investigació policial no ha registrat novetats destacables, la situació segueix condicionant el funcionament habitual dels clubs que fan ús de l’espai.
Actualment, els caps de setmana les entitats esportives estan fent “mans i mànigues” per encabir tots els partits dins l’horari solar. Aquesta reorganització és necessària per poder disputar els enfrontaments sense llum artificial, una limitació que també afecta l’activitat entre setmana. De moment, els entrenaments i partits al ZEM finalitzen cap a les set del vespre, coincidint amb la posta de sol. En paral·lel, diversos tècnics han estat visitant aquests dies les instal·lacions per revisar l’estat del sistema elèctric després del robatori. Les inspeccions han de permetre determinar l’abast dels danys i les possibles solucions provisionals mentre no arribi una actuació definitiva.
A llarg termini, la solució estructural encara podria trigar. El futur procés de reforma previst a la zona esportiva municipal després de l’estiu condiciona el calendari d’actuacions, i aquest imprevist, que l'Ajuntament valorava en prop de 30.000 euros, derivat del robatori mantindrà previsiblement les entitats afectades en una situació provisional durant un temps més.
Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, l’Ajuntament ha traslladat als clubs la previsió d’instal·lar un grup electrogen de gasoil amb transformador per poder disposar d’enllumenat de manera puntual, en principi només durant els caps de setmana. Aquesta solució permetria ampliar les franges horàries disponibles per a la competició. Tot i això, els tècnics que revisen la instal·lació elèctrica han expressat preocupació per l’impacte que podria tenir aquest sistema provisional sobre els focus del camp, que funcionen amb tecnologia LED.
Mentrestant, els tres clubs afectats continuen adaptant-se a la situació amb alternatives logístiques. El Matadepera 88 Hoquei està entrenant actualment a les instal·lacions del CD Terrassa Hockey, mentre que el CF Matadepera ha traslladat els entrenaments de futbol onze a un camp llogat a Sabadell i estudia diverses opcions a Terrassa si la situació s’allarga. Per la seva banda, l’Athletic Matadeperenc continua fent els entrenaments nocturns a les instal·lacions de l’Escola Gresol.