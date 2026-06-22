Veïns i oposició alerten del risc d’incendi per acumulació de troncs

L’acumulació de troncs al camp de golf, derivada de la tala d’arbres duta a terme els últims mesos a diferents punts de Matadepera, preocupa els veïns de la urbanització de Can Vinyers i l’oposició. A les portes de la revetlla de Sant Joan i amb les altes temperatures, els residents alerten del risc d’incendi que suposen aquestes restes vegetals apilades a pocs metres dels habitatges.
Els veïns denuncien que les restes de la tala s’acumulen des de fa setmanes al forat dos de l’antic camp de golf. Entre ells hi ha Pere Arch, que qualifica l’escenari d’“un polvorí” i lamenta la “inconsciència” de l’Ajuntament per no haver enllestit la retirada de la fusta. “Són piles de 7 o 8 metres d’alt i uns 40 de llarg, la fusta ja s’ha anat assecant i amb la calor i Sant Joan només falta que hi caigui una espurna perquè cremi com una teia”, adverteix. A més, asseguren que han presentat diverses instàncies al consistori sense rebre cap resposta.
Nil López, portaveu de Suma’t Matadepera, fa costat a les crítiques veïnals i estén l’alerta a altres punts del municipi. Segons detalla, també hi ha piles de troncs a Can Roure i a Can Solà.
El regidor atribueix la situació a una “pèssima gestió forestal” de l’alcalde, a qui acusa de saltar-se els tràmits de contractació, després de la ventada del febrer que va afectar més de mil pins, i d’usurpar les funcions de la regidora de Medi Ambient.“Han deixat els veïns desemparats a les portes d’una de les onades de calor més bèsties, s’està jugant amb foc”, sentencia. López alerta de la “responsabilitat personal” de l’alcalde i avança que des de l’oposició es plantegen “emprendre accions legals contra un comportament que trobem negligent”.
Gabriel Pirla, portaveu de Junts i veí de la zona, subratlla el gran neguit a Can Vinyers perquè la fusta es troba a menys de 20 metres dels habitatges. “Una veïna ha contactat amb els Bombers i s’han compromès a venir el 23 a regar-ho amb aigua perquè, si cau algun petard, no s’encengui”, assenyala. Pirla veu “inconcebible” aquesta situació i critica que la retirada de troncs s’hagi iniciat en àrees més allunyades de les cases en lloc de prioritzar el camp de golf. “Alguns veïns pensen que se’ls castiga per estar en contra del tancament del camp”, diu.
Piñol vol una retirada ràpida
La regidora de Medi Ambient, Anna Piñol (ERC), es desvincula de l’execució dels treballs, que, segons recorda, ha assumit directament l’alcalde, Guillem Montagut, arran de la recent crisi de govern per la qüestió. Piñol, que va fer aturar unes tales que considerava “excessives”, es mostra empàtica amb el neguit veïnal: “A mi no m’agrada que hi siguin, entenc perfectament que els veïns estiguin amoïnats i m’agradaria que els traguessin com més aviat millor”. La regidora apunta que s’han estat fent tasques de neteja a Can Prat i Can Torrella, però desconeix si s’arribarà a temps a Can Vinyers.
Crida a la prudència a tot el territori
Montse Font, cap de gestió d’emergències de Protecció Civil, admet que la pila de Matadepera és inusualment gran, fins al punt que “sembla una paret”. Tot i això, aclareix que la normativa no obliga a retirar les restes vegetals. Font puntualitza que el risc real d’incendi no prové dels troncs grossos, sinó de la branca petita i la vegetació baixa seca, on qualsevol petard pot iniciar el foc. Sigui com sigui, adverteix que les altes temperatures i la nit de Sant Joan obliguen a extremar totes les precaucions, malgrat que no ens trobem encara en la pitjor època de l’estiu.