El govern de Matadepera reclama a la Generalitat un cànon de residus més just

La recollida selectiva de residus va tornar a ser protagonista al ple municipal de juliol arran de l’aprovació d’una moció per reclamar a la Generalitat un cànon de residus més just. La regidora de Medi Ambient, Anna Piñol, va defensar que les quotes s’han d’adaptar a municipis que, com Matadepera, freguen el 90% de recollida selectiva: “Ens mereixem tenir uns incentius i un reconeixement, sobretot en l’àmbit econòmic”. El líder de l’oposició, Nil López (Suma’t Matadepera), va donar suport al text, però va instar l’executiu que “per tal que aquesta moció no quedi en un mer acte electoral, estaria bé que el govern municipal adquirís també el compromís de no aplicar la taxa variable fins d’aquí a uns anys” i així atendre part de les reivindicacions veïnals dels darrers mesos.
En el torn de precs i preguntes, la gestió dels efectes de la ventada de febrer va generar un altre enfrontament. Suma’t va qüestionar l’adjudicació d’un nou contracte de 24.500 euros, signat al juliol, més de cinc mesos tard, demanant si servia per regularitzar feines ja fetes o si tenia relació amb l’empresa Solvi SL, que havia estat duent a terme tasques de gestió forestal sense un contracte formal fins fa uns mesos. L’alcalde, Guillem Montagut, va rebutjar les sospites assegurant que respon a criteris tècnics per actuar en zones pendents: “No és per cap feina que ja s’hagi fet, sinó per feines que van quedar pendents”. En la mateixa línia, Piñol va detallar que cal retirar els arbres que encara bloquegen camins de Can Solà del Racó per garantir el pas dels bombers i l’ADF.
La seguretat nocturna va ser l’altre punt de discòrdia. López va denunciar incivisme estival i va revelar que s’han cobert torns nocturns amb només un o dos agents per a 10.000 habitants. El regidor de Seguretat, Francesc Llobet, va admetre moments puntuals sota mínims per baixes de llarga durada, recordant que no es pot obligar la plantilla a fer hores extraordinàries, tot i que va garantir un dispositiu complet per a la Festa Major.
En l’àmbit econòmic, es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit de 875.971 euros. Destaquen els 339.000 euros per renovar la gespa i ampliar el camp de futbol del Mas Sot, i 67.000 euros per a la prevenció d’incendis i millora de camins forestals de l’ADF.
Així mateix, el plenari va donar llum verda per unanimitat a l’informe favorable per integrar la urbanització de la Font de l’Espardenyera (Terrassa) al terme municipal, un traspàs que afegirà 168 habitants i 0,21 quilòmetres quadrats al municipi a finals d’any. Finalment, va quedar aprovat per unanimitat el Pla Local de Prevenció de Conductes Addictives 2026-2030, que arrancarà per Festa Major amb accions de sensibilització sobre l’abús d’alcohol, drogues i pantalles.
Sense calendari per la nova M8
El regidor de Mobilitat, Francesc Llobet, va informar de la reunió amb el secretari d’Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, per abordar les carències del transport públic i la B-40. Llobet va evidenciar que encara no hi ha un calendari definit per a la reestructuració del bus amb Terrassa, un projecte aturat per al·legacions del consistori egarenc. Davant d’aquesta incertesa, el regidor va reclamar terminis clars al Govern català: “Volíem saber l’estat d’aquest increment de freqüències i quin calendari teníem per a l’aprovació definitiva”.