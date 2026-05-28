La quarta edició del Festival de Jazz de Matadepera vol omplir els carrers de talent jove i referents internacionals

El Casal de Cultura de Matadepera ha acollit aquest dijous, 28 de maig, la presentació oficial de la 4a edició del Festival de Jazz de Matadepera. El certamen, que se celebrarà entre el 4 i el 6 de juny, s'ha consolidat en temps rècord com una proposta singular i de quilòmetre zero que aposta fort pel talent jove de la comarca i de Catalunya, a la vegada que manté un fil directe amb la tradició jazzística egarenca.
"Un festival que en només quatre anys s'ha sabut consolidar com una proposta cultural singular, estimada i esperada dins la vida cultural del nostre municipi", ha destacat la regidora de Cultura, Núria Garcia, durant la roda de premsa. Garcia ha volgut posar en valor que "quan un projecte arriba a la quarta edició vol dir que hi ha una comunitat al darrere que el fa possible: músics, organitzadors, voluntaris, público i moltes persones que creuen que la cultura és una manera de fer poble".
Un eix jazzístic potent al Vallès
L'aliança amb la cocapital vallesana és un dels pilars fonamentals de l'esdeveniment. El director del festival, Enric Alegre, ha subratllat la bona sintonia amb el teixit egarenc: “És molt positiu tenir a la vora un Festival de Jazz com el de Terrassa. Amb l’organització ens entenem molt i ens ajudem. Gran part del públic de tots dos festivals és compartit". Per a Alegre, l'existència de les dues cites és un sinònim de riquesa cultural: "Al Vallès hi ha molta cultura musical. El jazz ens crida: la gent puja de Terrassa i nosaltres baixem. Tenir els dos festivals, amb programacions i propostes diferents, és una cosa que suma”.
Mostra d'aquest vincle és que el concert d'inauguració oficial es traslladarà, precisament, a la Nova Jazz Cava de Terrassa el dijous 4 de juny. La nit arrencarà a les 21.30 hores amb l'actuació de Victor Carrascosa Quartet i continuarà a les 23.30 hores amb una enèrgica “Jam Session Golfa” per tancar la primera jornada.
L'endemà, el divendres 5 de juny, l'activitat es concentrarà completament a Matadepera. La primera cita serà a les dos quarts de cinc de la tarda al Casal de Cultura amb una proposta formativa de luxe: una master class a càrrec de la saxofonista Irene Reig, una de les veus més destacades del panorama europeu actual. A partir del vespre, l'epicentre de la festa es traslladarà a la plaça de Cal Baldiró amb una intensa successió de concerts a l'aire lliure.
El tret de sortida el donarà la banda terrassenca, Martí Costalago Quintet, a les 19 hores . Seguidament, a les 20.30 hores, serà el torn de la fusió de The Hanfris Quartet & Oriol González Crazy Trio, que farà pujar a l'escenari les veus de Jordi Forcadell, Adrià Sivilla, Juan Bertrand i Gener Salicrú al costat de la rítmica d'Oriol González, Ariel Vigo i Jordi Griso. La cap de cartell de la jornada tornarà a l'acció a les 22 hores amb el concert de la seva formació, Irene Reig Quartet "Ànima", acompanyada per Xavi Torres, Andreu Pitarch i Pau Sala. La nit de divendres es tancarà a les 23.30 hores amb l'aposta d'avantguarda de Techno Jazz House, un duet experimental format per Néstor Pérez a la guitarra i Roc Badia a la caixa de ritmes semimodular.
Un dissabte de 'Parade' i cloenda amb col·laboració inèdita
El dissabte 6 de juny viurà una jornada maratoniana a la mateixa plaça de Cal Baldiró, començant ben d'hora. A les 11 hores, obrirà el matí la formació Ni Swing de Calaix, una gran banda coral que reuneix fins a disset músics a l'escenari, incloent les veus de Celeste Ruiz i Lluís Solanes. A les 12 hores, arribarà el torn dels Petits Dixie Fredi's Band (de l'Escola Municipal de Música Frederic Mompou), una proposta que Alegre destaca com "una clara aposta per apropar el jazz als més menuts", i a les 13 hores agafaran el relleu els ritmes tradicionals de South Side Stompers amb el seu inconfusible estil New Orleans.
A la tarda, la música inundarà directament el cor del poble a les 18 hores amb un Parade amb la Dixie Jazz Band, un recorregut festiu pels carrers del centre a l'estil de les desfilades de Louisiana.
La recta final del festival a Cal Baldiró començarà a les 20 hores amb l'actuació de la formació de flamenc-jazz Oleandol e, que presentarà el seu aclamat treball Oleandole: Wayne Shorter Goes Flamenco amb un complet quadre liderat per la bailaora Violeta Barrio i el cantaor David Sánchez. L'esperat clímax de l'esdeveniment es viurà a les 21 hores amb un projecte nou i inèdit de col·laboració dalt de l'escenari entre Oleandole i la Fredi's Jazz Band. Junts oferiran un apunt musical ple de complicitat on fusionaran ambdós estils interpretant arranjaments completament nous de peces emblemàtiques de Wayne Shorter i Charles Mingus com “Speak no Evil, Miyako i Goodbye Pork Pie Hat.”
Finalment, a les 21.45 hores, el punt final definitiu a aquesta 4a edició el posarà el concert en solitari de la mateixa Fredi's Jazz Band, la potenta Big Band dirigida per Enric Alegre que compta amb una vintena de joves músics locals i les veus de Lala Porta, Ona Martínez, Carla Castellà i Anna García.
Des de l'organització s'ha fet èmfasi en la importància de la resposta ciutadana per garantir la sostenibilitat i l'expansió d'aquest projecte de caràcter gratuït. En aquest sentit, Enric Alegre ha expressat el seu desig que la rebuda del públic continuï sent igual de bona que en els anys anteriors.
Així, a través de l'assistència massiva i, molt especialment, de la col·laboració de la gent amb la compra del marxandatge oficial, els organitzadors esperen poder tancar un bon balanç que els permeti disposar d'un pressupost més elevat de cara a la propera edició de l'any vinent. Tot i recordar que aquest tipus de projectes culturals requereixen un gran esforç i que el suport de les institucions públiques sempre és clau per sumar recursos, l'organització afronta el futur del festival amb optimisme i moltes ganes de continuar fent poble a través de la música.