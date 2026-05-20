Commemoren els 90 anys de la capella Badia

La capella Badia de Matadepera ha celebrat el 90è aniversari. El passat 14 de maig es va commemorar la inauguració i benedicció d’aquesta capella dedicada a la Mare de Déu de Montserrat. L’actual abat de Montserrat, el P. Manel Gasch Hurios, va celebrar una eucaristia, concelebrada per Guillem López, rector de la parròquia de Sant Joan de Matadepera.
L’assistència a l’acte va ser molt nombrosa. De fet, van participar, entre d’altres, els membres de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Matadepera. Durant la recepció, els confrares van obsequiar la família Badia amb el llibre publicat recentment “Presència històrica de Montserrat a Itàlia”, de l’historiador montserratí Manuel Manonelles, cloent així una jornada plena d’emoció, de records històrics i de devoció viscuts entorn de la Mare de Déu de Montserrat.
Aquesta capella, actualment protegida com a bé cultural d’interès local, va ser construïda a imatge de les antigues ermites romàniques per iniciativa del notari Francesc de Paula Badia i Tobella, un cop enllestida la seva casa familiar. En la seva execució hi van col·laborar estretament els pares escolapis Josep Franquesa i Miquel Altisent.
L’oratori va ser inaugurat oficialment el 10 de maig de l’any 1936, en un acte litúrgic i festiu de gran rellevància: va ser beneït per l’aleshores abat de Montserrat, Antoni M. Marcet i Poal, va comptar amb el pare Adalbert Maria Franquesa com a mestre de cerimònies i va ser musicat per la Schola Cantorum de Terrassa, coral que el mateix senyor Badia havia presidit. Des d’aquella data, tots els abats montserratins hi han participat de manera continuada en algun acte.
L’edifici, un temple d’estil neoromànic obra de l’arquitecte Marcel·lí Padró i executat pel constructor Josep Vall i Pi, és una capella d’una sola nau de planta rectangular i a la façana principal, s’alça un campanar de cadireta fet de maons amb una creu grega.
A l’interior, destaca una profusa decoració pictòrica al fresc realitzada a la postguerra per Ricard Marlet, que mostra l’escena de Sant Francesc de Paula rebent la comunió del Sant Pare envoltat d’àngels. El sant patró del fundador va ser pintat originalment pel pare montserratí Gassó. A més, des de l’any 1960 —i gràcies a la intercessió del cardenal Anselm Maria Albareda— la capella acull les restes mortals del notari fundador i posteriorment també les de la seva esposa Montserrat Tobella.
L’any 2011, coincidint amb el 75è aniversari, el temple es va ampliar amb una moderna sagristia d’estructura de ferro corten, dissenyada per l’arquitecte Francesc Badia, net del fundador.