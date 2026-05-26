L’encàrrec del mural de la Germandat de Sant Sebastià es va fer de forma il·legal

El mural commemoratiu del 125è aniversari de la Germandat de Sant Sebastià, encarregat a l’empresa Geosilva Projectes SL, i que des del 26 de gener de 2025 es pot veure a la plaça de la de Germandat, va tornar a ser un dels punts centrals del ple municipal de Matadepera després de que el seu encàrrec, al qual feia mesos el perseguien sospites d’irregularitats, es declarés oficialment nul de ple dret.
Aquest però, no va ser l’únic punt relacionat amb irregularitats administratives que va sorgir en el ple celebrat aquest dilluns, 25 de maig, al Casal de la Cultura. Tal i com va exposar el líder de l’oposició Nil López, entre els decrets de que s’havien de donar comptes, s’hi amagava el relatiu a la revocació del contracte d’explotació del bar del ZEM Mas Sot, degut a què el feia, de facto, una empresa de la qual era soci en Jordi Mercader, regidor de l’Ajuntament de Matadepera durant el moment de l’adjudicació.
Irregularitats en la contractació
La sessió plenària, que es va allargar gairebé quatre hores, va arrencar abordant un dels temes més controvertits: les irregularitats en l’encàrrec del mural del 125è aniversari de la Germandat de Sant Sebastià. Aquest dilluns, el ple va aprovar la nul·litat de ple d’una contractació que ja investiga l’Oficina Antifrau de Catalunya i que ha passat per la Comissió Jurídica Assessora. Un informe de Secretaria assenyala que l’encàrrec es va fer de manera “verbal per part de l’equip de govern”, un mètode reservat només per a urgències justificades. Es va executar sense expedient, sense crèdit i d’esquena a la tècnica de Cultura, qui es va negar a signar la factura de 16.365,19 euros (IVA inclòs) al·legant sentir-se “indefensa”. El rebut es va retornar a l’empresa el març de 2025. A més, el mural es va inaugurar el 26 de gener de 2025, tres dies abans de l’aprovació definitiva del pressupost municipal, per la qual cosa la despesa no es podia afrontar legalment.
L’expedient recull un alarmant buit documental: en demanar els correus de sol·licitud dels tres pressupostos inicials, la resposta va ser que “s’havien eliminat tots”. Davant els dubtes sobre el preu, Secretaria i Intervenció van demanar valoracions posteriors per verificar el preu de mercat. Cap d’elles superava els 7.500 euros i la més econòmica baixava dels 3.000 euros; és a dir, uns 10.000 euros inferior a la quantitat acordada per l’executiu.
La resolució tanca la revisió d’ofici iniciada el setembre de 2025 i desestima les al·legacions de l’empresa, que exigia el pagament íntegre. La nul·litat comportarà el pagament d’una indemnització pel servei prestat, previsiblement inferior al preu pactat inicialment.
“Són només 15.000 euros”
El debat polític va elevar ràpidament el to. El líder de Suma’t Matadepera, Nil López, va carregar amb duresa contra les maneres de fer de l’executiu: “L’Ajuntament no és el pati particular de l’alcalde ni de cap regidor. La llei no és una molèstia, és la garantia que els diners públics no es gestionen a dit”. López va afegir que governar sense expedient “no és una anècdota, és una línia vermella d’una gravetat extrema” i va acusar l’alcalde de vulnerar el codi de conducta mitjançant l’opacitat i la improvisació.
L’alcalde, Guillem Montagut, va admetre l’error, tot i que va intentar rebaixar la transcendència penal del cas i va llançar un contraatac polític: “El culpable vaig ser jo, sí. Però si no ho vam poder fer pels processos ordinaris i legals va ser perquè vau impugnar els pressupostos per dilatar tot això en el temps. D’això se’n diu filibusterisme”. Visiblement molest, Montagut va afegir: “Està molt bé que em vulguin comparar amb la trama Gürtel, però estem parlant només de 15.000 i escaig d'euros. El mural està penjat a la plaça, no estem amagant res”. L’alcalde va cloure la seva intervenció assegurant que, si la qüestió suposa un problema insalvable, està disposat a demanar “un préstec personal per fer-hi front”.
En la mateixa línia, la regidora de Cultura, Núria Garcia, va lamentar la magnitud que ha pres la polèmica: “No estem parlant d’un crim. S’està traient de context la situació fent insinuacions com si hi hagués un enriquiment personal, quan no és així”. Garcia també va qüestionar els pressupostos sol·licitats posteriorment pels serveis tècnics, afirmant que “no encaixen per enlloc”, tot i que va acabar reconeixent la falta de rigor procedimental: “Acceptem la responsabilitat, no ho vam fer bé, però ho vam fer per les raons ja exposades”.
Mercader, al punt de mira
L’altre gran focus d’atenció en l’apartat d’irregularitats va sorgir durant la dació de comptes dels decrets d’Alcaldia. Entre la documentació es trobava la resolució del contracte d’explotació del bar de la Zona Esportiva Municipal (ZEM) Mas Sot, formalitzat originalment el novembre de 2024. Segons recull un informe de Secretaria, el consistori s’ha vist obligat a rescindir la concessió de forma fulminant en detectar-se una «cessió il·lícita i nul·la de ple dret» a favor d’una empresa participada per Jordi Mercader, qui era regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica en el moment de l’adjudicació.
Tot i que l’Ajuntament va adjudicar el servei a una persona física (C. A. V.) a títol individual, les alarmes es van encendre a posteriori quan els serveis tècnics van analitzar la gestió real de l’establiment. Allà va emergir la societat Coffee Rules SL, constituïda de forma paral·lela a l’adjudicació. En l’accionariat d’aquesta mercantil hi participa el mateix concessionari original juntament amb l’exregidor Jordi Mercader, qui controlava un 20% de les accions a través de la seva firma J Mercader Consultors, SLU.
El decret de Secretaria és taxatiu en recordar que Mercader va exercir el càrrec al govern municipal des de maig de 2023 fins a la seva renúncia el 3 de març de 2025 i que, per tant, “es trobava incurs en una causa de prohibició per contractar amb l’Ajuntament de Matadepera”. Actualment, el cas ja s’ha posat en mans de la justícia ordinària.
El cap de l’oposició, Nil López (Suma’t), va qualificar el cas de “greu conflicte d’interessos i de corrupció”, desvinculant-ho d’un simple error de gestió. “Quan un càrrec electe del govern apareix vinculat a una societat que opera sobre un contracte públic, estem davant d’una situació que mereix explicacions públiques immediates, responsabilitats polítiques i una revisió a fons”, va etzibar López, recordant que els fets vulneren flagrantment l’ètica pública.
Les explicacions del govern
Per la seva banda, l’alcalde Guillem Montagut va voler exculpar l’equip de govern assegurant que van ser els primers “sorpresos” i que el cas ja s’ha denunciat als tribunals. Segons va relatar Montagut, el concurs es va tramitar amb urgència perquè el bar feia molt de temps que estava tancat i només es va presentar una persona física, per la qual cosa en el procés de licitació no constava cap anomalia.
El cas es va destapar arran de la gran apagada del 28 d’abril de 2025 —quan Mercader ja havia deixat l’acta de regidor—. El gestor del bar va reclamar a l’Ajuntament les pèrdues econòmiques pel tall de subministrament elèctric, però va presentar les factures de pèrdues i els contractes de personal a nom de Coffee Rules SL. “Aquí vam començar a investigar i ens vam adonar de la participació del senyor Mercader”, va explicar l’alcalde.
Montagut va admetre que els fets són “molt greus” i va cloure afirmant: “Potser ens haurien d’haver saltat les alarmes abans? Sí, però no som l’equip de govern qui porta el control d’aquests assumptes”.