L’oposició de Matadepera segella un pacte amb una plataforma veïnal per revertir el polèmic model de residus

Front comú a Matadepera contra el model de recollida de residus porta a porta amb identificació d’usuari implantat a principis de 2025. En un moviment polític de gran calat a un any de les eleccions municipals, els grups de l’oposició Junts i Suma’t Matadepera han signat un Acord de Compromís amb la plataforma ciutadana 'Desperta Matadepera'. L’objectiu és clar: si hi ha un canvi de govern, es tombarà l’actual sistema fiscal i “punitiu” per retornar a un model basat en la "confiança en la ciutadania".
El document, formalitzat aquest dijous 28 de maig, neix d’un profund malestar veïnal davant el sistema de cubells amb xip electrònic vinculat directament a la taxa de residus. Segons els signants, l’ordenança actual s’ha convertit en una eina de "vigilància fiscal" i amenaces que penalitza injustament les famílies en un municipi que històricament ja era referent en reciclatge.
L'anàlisi de les dades econòmiques i de servei que manegen l'oposició i la plataforma veïnal mostra perfectament l'esclat del conflicte. Entre 2023 i 2025, la taxa de residus s'ha enfilat de manera desproporcionada amb increments de fins a 89,5% a algunes zones del poble. Aquesta forta pressió fiscal ha coincidit amb una tisorada històrica al servei, que ha caigut en picat de les 903 recollides anuals a només 546. "La percepció ciutadana és clara: paguem molt més per tenir menys servei", resumeixen des de la plataforma.
Per capgirar aquest model, l'acord subscrit estructura sis accions executives de xoc. En l'àmbit fiscal, es proposa unificar la taxa eliminant les zones, aplicar un càlcul per habitant i introduir bonificacions de fins al 50% per a col·lectius vulnerables i del 25% per bones pràctiques ambientals. Per protegir la privacitat, es desvincularà el sistema de qualsevol dada personal eliminant la lectura obligatòria dels xips, que passaran a ser voluntaris, i s'auditarà la gestió municipal. A nivell normatiu i d'infraestructura, es redactarà un nou reglament que substitueixi l'obsolet del 2006 i es crearan ajuts perquè les llars es financin portelles o bujols encastats. Finalment, es rebaixaran els costos municipals eliminant el projecte de l’Aula Ambiental per "costós i innecessari" i es redissenyarà la recollida de la poda oferint contenidors de 400 litres, bosses tipus "big-bag" i un calendari de recollida en dies alterns per abaratir el rebut.
Durant l'acte de signatura, un dels portavues de 'Desperta Matadepera', Joan Manau, es va mostrar especialment contundent amb l'actual alcalde, Guillem Montagut, a qui va acusar de fer "la pitjor política de triler i d'enganyar la gent". Manau va explicar que l'alcalde havia assegurat en un ple municipal que "no passaria res" si no es feien servir els cubells nous, per acabar reconeixent posteriorment que es referia només al 2025 perquè "les multes de la taxa variable arribarien el 2026".
Així mateix, Manau va denunciar l'opacitat del govern local i la manca de respostes clares: “Cada vegada que algun col·lectiu diu que alguna cosa no funciona, la resposta estàndard del govern és que és culpa de l'executiu anterior".
Per la seva banda, l'alcaldable de la coalició de Junts i Suma’t, Toni Borrull, va recordar que Matadepera sempre ha liderat els rànquings de reciclatge: "Quan una cosa funciona, deixa-la continuar. El que s'està fent ara és castigar la ciutadania per quelcom que ja feia bé". El president del grup municipal de Junts , Xavier Mampel, va agrair la tasca "desinteressada pel bé comú" de la plataforma i va reblar que aquest acord "formarà part del nostre full de ruta si d'aquí a un any les coses canvien".
Finalment, Nil López, regidor de Suma't i exalcalde del municipi, va voler desmuntar l'argumentari de l'actual govern sobre el contracte vigent: "El contracte és només un marc general a través del qual es desplega el servei, però la potestat legisladora sobre les taxes recau exclusivament en l'autonomia municipal". López va posar com a exemple l'Àrea Metropolitana de Barcelona per demostrar que es poden aplicar bonificacions sense castigar els veïns, alertant que el model imposat ja ha provocat "una davallada en les dades de recollida".
La plataforma veïnal va cloure l'acte llançant un guant a la resta de forces polítiques del municipi: “Fa temps que tenen el document a la seva disposició. Avui podrien ser aquí, signar-lo i sortir a la fotografia. És més, si s'ho repensen i d'aquí a unes setmanes el volen signar, tindran les portes obertes per fer-se la mateixa foto.”
La resposta del govern local: "Tirar enrere és un sense sentit que encariria la taxa"
Davant d'aquestes crítiques, la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Anna Piñol, ha defensat fermament la viabilitat i obligatorietat del model actual, recordant que hi ha imperatius legals i econòmics que impedeixen el retorn al sistema anterior. "Per implementar el porta a porta amb identificació es va demanar una subvenció molt important que ens afavoreix en el cost total del servei", ha explicat la regidora, tot advertint que si es fessin enrere es veurien obligats a retornar aquests fons, la qual cosa obligaria a apujar immediatament la taxa: "Insistir a tirar enrere és un sense sentit perquè faria el servei encara més car ara mateix".
Així mateix, Piñol ha desmentit categòricament algunes de les afirmacions de la plataforma Desperta Matadepera. Per una banda, ha negat que els veïns hagin de justificar absències o avisar l'Ajuntament quan marxen de vacances i, per l'altra, ha rebutjat que la taxa tingués cap naturalesa punitiva o de sanció. "La taxa es divideix en una quota fixa i una de variable per trams segons les aportacions anuals de cada llar; no són multes, sinó una eina de corresponsabilitat", ha aclarit la regidora, recordant finalment que la llei prohibeix que el consistori s'enriqueixi amb aquest servei, ja que la taxa cobreix exclusivament els costos estrictes de recollida, transport i tractament dels residus.