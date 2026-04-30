Carta d’agraïment

Fa uns cinc mesos, el mestre Robert Cabeza em va proposar un viatge molt engrescador per tal de comentar les seves làmines sobre paratges i edificis de Terrassa desapareguts.
Aquesta invitació va suposar l’inici d’una experiència plena d’emoció i descobriments.
A través de deu dibuixos i aquarel·les he pogut desenvolupar la meva vessant de documentalista. Ha estat un temps molt engrescador de recerques i descobriments, durant el qual he aprofundit en la història i el patrimoni de Terrassa. Tanmateix, seria molt injust no reconèixer el suport fonamental dels meus amics professors Josep Puy i Juanico i Domènec Ferran i Gómez. Sense el seu complement en el vessant històric i arquitectònica, aquest projecte no hauria estat possible.
Des d’aquestes línies vull fer-los arribar el meu agraïment més profund. Gràcies, Josep, i gràcies, Domènec, i per descomptat, moltes gràcies, Robert per la confiança que vas dipositar en mi. La vostra implicació i suport han estat determinants per al bon desenvolupament d’aquesta iniciativa.
Finalment, seria molt injust no agrair a Diari de Terrassa, i a l’Ajuntament, per la confiança que van tenir en aquest projecte. El seu suport ha estat clau per donar visibilitat a la feina feta i per mantenir viva la memòria dels espais i edificis desapareguts de la ciutat.