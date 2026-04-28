“El privilegi incòmode de fer de pare i mare”

Dir que fer de pare i mare és una càrrega és, directament, no haver entès res. És còmode dir-ho. És fàcil. Ens permet queixar-nos, posar-nos una mica al centre, vestir d’heroisme una cosa que, en realitat, és un privilegi colossal.
Dir que fer de pare i mare és una càrrega és, directament, no haver entès res. És còmode dir-ho. És fàcil. Ens permet queixar-nos, posar-nos una mica al centre, vestir d’heroisme una cosa que, en realitat, és un privilegi colossal. Però no: tenir fills no és una condemna ni una creu que arrosseguem amb dignitat resignada. És una de les experiències més radicals, més exigents i més extraordinàriament vives que existeixen. I sí, ho diré clar: si ho vivim només com un pes, potser el problema no són els fills. Perquè els fills no venen a complicar-nos la vida. Venen a despullar-la.
Ens despullen de les excuses, de les màscares, de la comoditat de viure només per a nosaltres, per això és una opció voluntària. Ens col·loquen davant del mirall més incòmode que existeix: aquell en què no ens veiem com creiem que som, sinó com realment som. Com parlem. Com gestionem les frustracions. Com estimem quan estem cansats. Com reaccionem quan no tenim el control. I tot plegat remou. I tant que remou. Però és precisament aquí on comença la bellesa de la travessa.
Perquè fer de pare i mare no és complir un manual (tot i que jo l’he escrit). És una aventura sense guió, sense garanties, sense finals previsibles. És una muntanya russa emocional que ens fa passar de l’esgotament més absolut a una felicitat tan intensa que gairebé fa mal. És riure fins a plorar per una ximpleria. És sentir una por visceral quan es fan mal. És descobrir que el temps ja no és nostre… però que, curiosament, mai havia estat tan ple de sentit. I és interessant acceptar que els fills no són de la nostra propietat. I deixeu-me dir-ho d’una manera encara més incòmoda: si necessitem que siguin nostres, és que no estem estimant, estem posseint.
Els fills no són un projecte personal. No són una extensió del nostre ego ni una oportunitat per arreglar el que no hem sabut fer amb la nostra vida, no són el nostre èxit personal. No han vingut a complir expectatives ni a fer-nos sentir millor persona. Han vingut a ser ells. I nosaltres tenim la responsabilitat legal i emocional de no espatllar les seves vides. De no domesticar la seva essència per fer-la encaixar en el que ens resulta còmode. De no tallar-los les ales per por que volin massa lluny. De no convertir el nostre amor en una gàbia daurada. Perquè estimar un fill no és retenir-lo. És preparar-lo perquè pugui marxar sense trencar-se. I això és profundament reconfortant. Vol dir posar límits, sí. Vol dir utilitza el “no” quan toca, sostenir el conflicte, aguantar tempestes emocionals que ens deixen esgotats. Però també vol dir confiar. Escoltar. Acceptar que no tenim el control ni l’hem de tenir, no toca.
Vol dir entendre que educar no és dirigir una vida, sinó acompanyar-la. I en aquest acompanyament hi ha moments que ens travessen. Quan ens miren amb una confiança absoluta. Quan ens busquen amb els ulls, perquè som refugi. Quan riuen gràcies a nosaltres. Quan, sense saber-ho, ens ensenyen a viure amb una intensitat que havíem oblidat.
I també quan s’allunyen. Quan deixen de necessitar-nos com abans. Quan comencen a construir-se fora de nosaltres. Quan prenen decisions que no entenem. Quan ens qüestionen. Aquí és on molts pares i mares fallen. Perquè confonen amor amb control. Protecció amb possessió. Presència amb invasió. Però si ho hem fet bé , si ho hem fet des de l’amor de veritat, arriba un moment en què hem de saber fer un pas enrere. No perquè deixem d’importar, sinó perquè hem fet la nostra feina com tocava. I no, això no és trist. Això és immens.
Vol dir que hem contribuït a crear algú lliure. Algú que pot sostenir-se. Algú que no ens necessita per existir, però que ens tria per estimar. I això sí que és amor.
Fer de pare i mare no és una càrrega. És una oportunitat brutal de transformar-nos. És una invitació constant a ser millor del que érem. A revisar-nos. A créixer. A estimar sense condicions, sense garanties i sense control. És cansat? Molt. És incòmode? Sovint. És perfecte? Ni de bon tros. Però és, també, una de les poques experiències que ens connecten amb alguna cosa realment essencial. Amb la vida que continua. Amb l’amor que no es pot mesurar. Amb el privilegi d’acompanyar algú mentre es descobreix a si mateix. I si això no ens sembla extraordinari, potser no és la paternitat o la maternitat el que falla.
Potser és la manera com l’estem mirant i vivint.