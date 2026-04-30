La segona oportunitat pel deutor de bona fe

President de la Jove Advocacia de Terrassa
En els darrers anys, el dret concursal ha experimentat una transformació profunda, especialment pel que fa a la regulació de la segona oportunitat per a les persones físiques.
L’increment exponencial dels concursos de persona natural —sobretot aquells corresponents a persones sense patrimoni— ha situat el mecanisme d’exoneració del passiu insatisfet en el centre del debat jurídic i econòmic. No obstant això, si bé la reforma introduïda per la Llei 16/2022 va marcar un punt d’inflexió en l’àmbit normatiu, ara, amb els recents pronunciaments del Tribunal Suprem, estem en disposició d’afirmar que s’està produint un nou canvi de paradigma.
Fins fa poc, la disrupció que va suposar l’entrada en vigor de la Llei, va provocar una interpretació del règim d’exoneració que comportava una certa dispersió de criteris, en la mesura que no venia acompanyada d’una doctrina consolidada que permetés dotar de seguretat jurídica el sistema; doncs bé, aquesta situació ha començat a revertir-se amb les sentències dictades per la Sala Primera del Tribunal Suprem el febrer de 2026, que constitueixen el primer pronunciament sistemàtic sobre la matèria després de la reforma concursal.
La importància d’aquestes resolucions respon al fet que no es limiten únicament a interpretar o aclarir conceptes confusos de la norma, sinó que en redefineixen l’abast pràctic, fixant criteris clau sobre les limitacions i exclusions de l’exoneració, la configuració del deutor de bona fe i el tractament del crèdit públic.
Un dels aspectes més rellevants és la reinterpretació del concepte de bona fe. El Tribunal Suprem deixa clar que no ens trobem davant d’un concepte ambigu, sinó davant d’una definició normativa que es concreta en les causes d’exclusió previstes legalment. Això implica que l’accés a l’exoneració no depengui d’una valoració abstracta del comportament del deutor, sinó de la verificació de supòsits específics, com ara l’anàlisi de conductes fraudulentes, incompliments injustificats o sancions administratives rellevants. Però, al mateix temps, el Tribunal introdueix un element fonamental: el principi de proporcionalitat; no tota irregularitat ha de comportar automàticament la denegació de la figura, sinó que cal estudiar-ne la gravetat i la seva connexió amb una conducta realment recriminable.
Aquesta mateixa lògica s’estén al tractament del crèdit públic, tradicionalment exclòs de manera gairebé absoluta del mecanisme d’exoneració. La nova doctrina matisa aquesta exclusió i n’exigeix una justificació basada en l’existència de conductes especialment greus o fraudulentes, evitant així aplicacions automàtiques que podrien resultar desproporcionades i privarien a molts deutors de bona fe de les bonances de l’exoneració. En paral·lel, hem pogut veure com es reforça el paper del control judicial i del rigor documental. La càrrega de la prova recau indiscutiblement en el deutor, que ha d’acreditar amb detall l’origen del seu endeutament i la seva situació d’insolvència, si bé aquesta exigència es veu ara complementada amb una major responsabilitat del jutge en la valoració de les circumstàncies del cas i, en conseqüència, podríem afirmar que el procediment s’allunya del què podríem entendre com un tràmit formal, per esdevenir un autèntic exercici d’anàlisi jurídica i econòmica.
Aquest conjunt de criteris evidencia que el sistema de segona oportunitat està evolucionant cap a un model més sofisticat i rigorós. D’una banda, aquesta evolució no ha de xocar amb la protecció del deutor honest, facilitant-li l’accés a l’exoneració en termes més coherents amb la finalitat de la pròpia institució de la segona oportunitat; de l’altra, és innegable que s’eleva el nivell d’exigència sota el pretext d’una voluntat d’evitar usos indeguts del mecanisme.
Ara bé, aquest nou escenari també planteja nous reptes. La correcta aplicació d’aquests criteris exigirà professionals capaços d’entendre no només la lletra de la llei, sinó també la seva interpretació, l’evolució jurisprudencial i la trajectòria pràctica del procediment. Només així serà possible garantir que el mecanisme de la segona oportunitat compleixi la seva funció: oferir una sortida real a situacions d’insolvència als deutors de bona fe.
Sens dubte, ens trobem davant d’un moment essencial per garantir la seva consolidació com a instrument clau per l’economia, la cohesió social i la ciutadania en general, sabent que, com sempre, el temps i la pràctica seran els encarregats de confirmar-nos la seva idoneïtat.