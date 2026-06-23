Alumnes de la ciutat excel·lents

Ahir els estudiants catalans van conèixer els resultats de les proves d’accés a la universitat (PAU) del 2026 amb la publicació de les qualificacions. Tomàs Alfonso Torralbo, alumne de l’institut Torre del Palau, va obtenir la segona nota més alta de tot Catalunya a la fase general, amb un 9,8. Només l’ha superat Laura Tallada, estudiant de l’institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, que ha assolit un 9,9. El jove terrassenc comparteix aquesta segona posició amb tres alumnes més de Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Sant Sadurní d’Anoia. En clau egarenca, darrere de Tomàs Alfonso completen el podi l’Anna Garcia Solé, de l’institut Can Jofresa, amb un 9,3, i l’Héctor Muñoz Rodríguez, de l’institut Can Roca, amb un 9,2. Tenen molt mèrit perquè aquestes notes són la recompensa a l’esforç i a la preparació d’aquests alumnes. I, més encara, tenint en compte la dificultat excepcional de l’examen de matemàtiques d’enguany. Amb aquest treball i talent, arribaran on ells vulguin.\r\n