La ciutat no s’atura per vacances

Ja ha arribat el mes d’agost. Molts terrassencs comencen ara les seves desitjades i merescudes vacances. Entre ells hi ha els portaveus dels partits polítics, a qui hem preguntat quins són els seus destins aquest mes. Si volguessin, podrien participar en el concurs de fotografia “Captura el teu estiu”, que el Diari de Terrassa ha organitzat per publicar les imatges dels egarencs. Les millors instantànies tindran premis. I és que, malgrat tot, la ciutat no s’atura. En aquesta edició expliquem quins són els serveis que es mantenen oberts i quins són els horaris del transport i dels equipaments municipals. Com un servei més, el Diari de Terrassa tampoc s’atura. Des de qualsevol lloc, els nostres lectors podran seguir l’actualitat de la seva ciutat minut a minut a través de la nostra web i les xarxes socials. Els periodistes continuaran pendents de l’actualitat per oferir la informació de manera puntual i rigorosa. Així que molt bones vacances a tothom.