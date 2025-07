La viabilitat d’arribar a 270.000 habitants

Terrassa tindrà molta més població i més envellida. Aquesta és la projecció de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que planteja tres escenaris per a les ciutats: baix, mitjà i alt, entre el 2024 i 2044. Les xifres que planteja en qualsevol d’aquestes possibilitats ens haurien de fer pensar en profunditat. En l’escenari més optimista —que preveu una elevada persistència dels fluxos migratoris i un augment substancial de la fecunditat—, que no positiu, la població terrassenca arribaria als 270.778 habitants l’any 2044, el que representaria un increment del 18,61% respecte a la població actual. Amb tot, l’escenari mitjà, considerat el més probable segons l’evolució recent de les dades, estima una població de 253.377 habitants per a aquell mateix any, un augment del 10,98% respecte del 2024. Com apunta el sociòleg terrassenc Salvador Cardús hauríem de plantejar-nos com podríem assumir aquest creixement. Sense dubte tenim un repte al davant.