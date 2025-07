Deu anys del metro de Terrassa

El temps passa molt ràpidament. Fa deu anys, Terrassa vivia un moment clau en la seva connexió ferroviària: es posaven en funcionament les tres estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) -Vallparadís Universitat, Terrassa Estació del Nord i Terrassa Nacions Unides-, que completaven el perllongament de la línia cap al nord de la ciutat. El nou tram, de quatre quilòmetres, perllongava la línia més enllà de Terrassa Rambla fins a Can Roca, i obria una nova porta d’entrada i sortida per als trens i els seus passatgers. Aquest nou servei havia de transformar la mobilitat de la ciutat. Segons les xifres d’increment de 3,4 milions de viatges, aquest canvi s’ha dut a terme. Més enllà de facilitar la connexió amb altres ciutats, havia d’actuar com a metro intern. Tot i que de les dades es pugui deduir que aquesta funció s’està fent, la percepció és que encara queda camí perquè els terrassencs vegin els FGC com la principal opció per moure’s dins de la ciutat.