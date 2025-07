L’impacte econòmic de la Fira Modernista

Han passat uns mesos des de la Fira Modernista, però torna a ser notícia. Això és perquè s’han fet públiques diferents dades de l’esdeveniment de la primavera terrassenca. En primer lloc, l’impacte sobre l’economia de la ciutat va ser de 3,1 milions d’euros. Això suposa un retorn de 16,14 euros per cada euro invertit en l’organització de l’esdeveniment. De fet, s’han comptabilitzat prop de 254.000 persones durant la passada edició de la Fira. Això sí, un 74% d’aquests visitants eren terrassencs. La resta van venir principalment de Barcelona i de poblacions properes com Rubí, Sabadell, Viladecavalls o Sant Cugat. I els estrangers: 1.473 dissabte i 1.346 diumenge. Amb aquestes dades, es poden treure moltes conclusions. Més enllà que és un esdeveniment consolidat i d’èxit cada any, potser veiem que encara té molt potencial, molt marge per atreure visitants de fora. Com ja dèiem un cop acabada la Fira: tenim la fórmula clara, però potser caldria incorporar elements nous.