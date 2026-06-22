La nova pell de MútuaTerrassa

Durant l’últim any, tothom ha vist que s’estaven fent obres a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Ahir, es van inaugurar la nova façana del seu edifici, que redefineix la confortabilitat i el compromís amb les energies renovables. L’entitat ha vestit l’hospital amb més d’un miler de plaques fotovoltaiques per ajudar a reduir la petjada ecològica de l’edifici. De pas, l’estructura ha passat del clàssic color blanc a un elegant negre fosc, que canvia per sempre la imatge del cel de Terrassa. Quan tothom parla de la reducció de les emissions de CO₂, una institució com MútuaTerrassa ha passat de les paraules als fets i els resultats són espectaculars. L’acabament d’aquestes obres coincideix amb la primera calorada que arriba de l’estiu, que és un recordatori una vegada més per què és tan important fer accions contra el canvi climàtic. Com dèiem la setmana passada, els petits gestos provoquen grans canvis. En aquest cas, estem parlant d’un gran gest.\r\n