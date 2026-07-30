L’atracció de la Masia Freixa

Fa uns dies ens congratulàvem de la reobertura de la Masia Freixa. Després de gairebé un any d’obres, la joia modernista de la ciutat s’havia convertit en un museu. L’edifici emblemàtic de Lluís Muncunill sempre havia captat l’interès dels visitants, però en els últims dies aquesta atracció turística s’ha multiplicat. Ha aparegut en diferents mitjans com un pla cultural de l’estiu de primer nivell, que a més és gratuït. Les xifres d’aquest inici parlen per si soles. Pel que fa a les visites guiades –que permeten accedir al primer pis i a la gran novetat: la torre mirador–, aquesta setmana ja s’hi han inscrit 414 persones, amb tot l’aforament ple. L’interès no decau de cara a la setmana que ve, on la llista de reserves ja supera les 300 persones i continua creixent. D’altra banda, l’afluència dels que opten per la visita lliure no es queda enrere i només el primer diumenge d’obertura, l’edifici va rebre 250 persones. És un fenomen que s’hauria d’aprofitar.\r\n