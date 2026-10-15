Torna la connexió de moda i cinema

Consolidar Terrassa com a referent de la connexió entre el disseny tèxtil, la creació audiovisual i el reconeixement del patrimoni industrial. Aquest és l’objectiu del Festival Moaré, una cita que arriba aquest cap de setmana a la tercera edició. Les altres dues van tancar amb assistència multitudinària. De fet, la moda i el cinema comparteixen la capacitat de construir universos, explicar històries i donar vida a la identitat cultural d’una comunitat. A més, posicionen la ciutat com una destinació turística vinculada a dos dels àmbits que més bé defineixen Terrassa. Com a símbol d’aquesta evolució, el festival estrena enguany una nova imatge i identitat visual, i manté la línia conceptual creada per Evil Love en les primeres edicions, que va ser premiada. Com en una bona recepta, aquest festival reuneix els millors ingredients cuinats amb els millors recipients. Una combinació amb un resultat garantit.\r\n