En l’últim esprint de la campanya electoral es va celebrar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Segons l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental durant el 2025, les denúncies per violència de gènere a la comarca van augmentar un 6,7% respecte al 2024, mentre que les ordres de protecció incoades van disminuir un 6,8%. La tendència continua a l’alça. Durant el primer trimestre del 2026, es van registrar 702 denúncies per violència de gènere i durant el segon, 744. La xifra del segon trimestre és un 2,3% superior a la del mateix període del 2025. Des del 2007, 36 dones han estat assassinades a la comarca en l’àmbit de la parella o exparella. A l’edició d’ahir, vam preguntar als partits polítics quines eren les seves propostes en l’àmbit de la violència masclista. El que queda clar és que encara queda molt per fer i que qui governi a partir del 29-N hauria de continuar amb la lluita contra aquesta xacra.\r\n