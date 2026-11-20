Quan falten pocs dies per al 25 de novembre, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, hem entrevistat la Violeta Rueff. És una emprenedora de 25 anys que ha creat una “granada pacífica” contra els assetjadors al carrer. De fet, el giny, FlamAid, el va fer després de viure una experiència personal en què havia de fer front a un noi que l’assetjava. Aquesta granada activa una alarma sonora i envia la ubicació de qui l’acciona als contactes d’emergència. Rueff va explicar dijous la seva aventura emprenedora en una sessió organitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa. De fet, el projecte ha estat inclòs dins de les llistes Forbes 30 Under 30 d’Espanya i d’Europa. La companyia preveu triplicar els ingressos enguany, ha ampliat clients al mercat empresarial i acaba de tancar una ronda d’un milió d’euros. Malgrat tot, ella admet que l’objectiu seria que l’empresa acabés en bancarrota, un senyal que ningú l’hauria de necessitar. El millor dels desitjos.\r\n