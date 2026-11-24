Més de 3.000 joguines per a un miler d’infants. Aquestes són les dades fredes de la campanya “Cap infant sense joguina” de l’any passat. Enguany, la iniciativa impulsada per la Creu Roja Joventut torna a situar el seu centre logístic a la Casa Mariano Ros, cedida per la Fundació Sant Llàtzer, amb l’objectiu de recollir el màxim nombre de joguines noves, no bèl·liques ni sexistes, destinades als infants en situació de vulnerabilitat. La campanya es desenvoluparà de l’1 al 31 de desembre, amb el lema “Els seus drets en joc”. Darrere d’aquesta feina, hi seran una vegada més una seixantena de voluntaris de l’entitat. Són els veritables artífexs perquè la màgia de Nadal arribi a totes les llars de la ciutat. El Diari de Terrassa donarà suport un any més a la campanya per difondre aquesta tasca solidària en la qual també col·laboren altres entitats, institucions i empreses egarenques. Si més no, fem una crida a la participació en el “Cap infant sense joguina”, perquè fa Nadal i fa ciutat.\r\n