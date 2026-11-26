Un total de 165.984 persones estan cridades a votar a Terrassa, 7.533 més que a les darreres eleccions generals del 2023. Estem en un estat democràtic i de dret, i l’exercici del vot s’ha de poder fer amb respecte i llibertat, sense coaccions ni violències de cap mena. Hem de deixar que tothom pugui expressar el seu punt de vista i deixar enrere l’odi i la confrontació entre parts, que no ens porta enlloc. Històricament, Terrassa ha estat tot un exemple de convivència i respecte democràtic. Esperem que continuï sent així tant a la nostra ciutat com al conjunt de l’Estat. Les enquestes i projeccions electorals apunten que la participació de diumenge serà una de les més altes de l’Espanya democràtica, del voltant del 75% o fins i tot per sobre. Terrassa no en pot ser una excepció, així que animem tothom a anar a votar. Com més alta sigui la participació, més es reflectirà la voluntat de la ciutat. Aquest diumenge, tots a les urnes amb respecte i llibertat.\r\n