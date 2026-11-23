Encarem aquesta última setmana de campanya electoral. Diumenge se celebraran les eleccions generals i els partits acumulen actes per acabar de convèncer la ciutadania. Hem rebut la visita de molts dels candidats de diferents partits a Catalunya com Jordi Hereu (PSC), Xavier García Albiol (PP), Míriam Nogueras (Junts) i Ernest Urtasun (Front Ampli). Si més no, en unes eleccions tan polaritzades com aquestes, aconseguir el vot a la tercera ciutat de Catalunya pot esdevenir clau. Un pes important dels comicis serà per al vot per correu. Tot i això, en aquestes eleccions es veu que no tindrà tanta rellevància com el juliol del 2023. Aleshores, moltes persones se n’anaven de vacances i davant de la impossibilitat de fer-ho presencialment, s’avançaven. A les oficines de Correus de la ciutat el degoteig és constant, tot i que no tan elevat com fa tres anys. En tot cas, s’ha de valorar que els terrassencs vulguin donar el seu vot i ho facin encara que no puguin el 29-N.\r\n