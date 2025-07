Un avís seriós en forma d’incendi

Un incendi al Pla de Bonaire, a tocar del parc natural de Sant Llorenç, ens va tenir amb l’ai al cor durant tota la tarda d’ahir. El Club Egara i la urbanització Can Pi van ser confinats a causa d’un foc agrícola i de matolls que en un principi s’havia donat per estabilitzat, però que va revifar cap a les 18 hores per l’aire d’una tempesta propera. Les flames es van acostar de forma perillosa al nucli urbà. Molts ciutadans ens van fer arribar imatges i vídeos que posaven en relleu la proximitat de l’incendi. Gràcies a la intervenció de setze dotacions terrestres i quatre aèries dels Bombers, es va poder apagar. La pluja intensa que va caure a la tarda també hi va ajudar. Per sort, no s’ha de lamentar cap dany personal ni material, més enllà dels camps d’ordi calcinats. És un avís seriós, que esperem que sigui l’últim aquest estiu, però el que ja s’està veient és que haurem d’extremar les precaucions. Tenim el parc natural ben a prop i no podem tenir cap altre descuit.