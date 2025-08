Un estiu que deixa empremta

Cada estiu, Terrassa es converteix en una petita illa d’esperança per a infants sahrauís que viuen als camps de refugiats de Tindouf, al sud-oest d’Algèria. Cada estiu, diverses famílies terrassenques els obren les portes de casa seva. Gràcies al programa Vacances en Pau, aquests nens i nenes gaudeixen de dos mesos lluny del desert, amb accés a atenció mèdica, una alimentació equilibrada i activitats que al seu entorn habitual són inabastables. No és només un gest solidari. És un intercanvi que transforma tothom. “És com tenir un germà més”, diu la Laura. “Quan t’abracen... penses que ha valgut la pena”, afegeix la Salomé. I així, entre piscines, muntanyes i menjars nous, es construeixen vincles profunds i records per sempre. Terrassa, amb iniciatives com aquesta, fa valdre la seva millor cara: la de la solidaritat discreta. Aquesta acollida no resol un conflicte polític llarg i injust, però ofereix una pausa vital i necessària.