Una infraestructura per completar

Amb gairebé 40.000 vehicles al dia, el Quart Cinturó (B-40) es consolida com un nou eix viari clau entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. L’increment del 23% respecte a l’any anterior confirma que l’ús de la infraestructura és intens i creixent. Tot i això, el projecte continua incomplet. Tal com adverteix el Servei Català de Trànsit, mentre no es connecti amb Sabadell i Granollers, la B-40 no oferirà una alternativa real a l’AP-7 ni a la B-30. La manca de continuïtat en limita l’eficàcia i manté la pressió sobre les vies existents. El mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, ha plantejat la necessitat d’acabar l’obra. El Govern català ha avançat que la B-40 s’inclourà en el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2025-2050. És un pas necessari, però insuficient si no es tradueix en compromisos concrets i terminis realistes. Els municipis del Vallès necessiten una xarxa viària funcional i cohesionada. La B-40 funciona. Ara cal que faci el paper que li correspon.\r\n