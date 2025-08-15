Amb el pas dels anys, Terrassa ha esdevingut una ciutat força adaptada i hi circulen sense massa problemes persones amb diferents graus de mobilitat funcional. Però encara no n’hi ha prou. Moltes barreres encara persisteixen. Al mateix centre de la ciutat hi trobem obstacles amagats que fan més difícil el dia a dia d’aquells que es veuen obligats a circular per les nostres voreres en cadira de rodes o amb bastó blanc. Per comprovar-ho, hem sortit al carrer amb membres de les entitats Prou Barreres i Terrassa Esclerosi Múltiple i hem pogut comprovar de primera mà que a molts llocs, per a aquestes persones la mobilitat és encara un problema que els complica el seu dia a dia. Hi ha rampes mal fetes, voreres impracticables, semàfors sense senyalització acústica i obstacles de tota mena. La conscienciació entre la població continua creixent, però hem de saber que encara hi ha feina per fer. Segur que s’hi posarà fil a l’agulla.\r\n