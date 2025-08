Més places per a una etapa clau

La notícia sobre la possible ampliació de places a l’escola bressol municipal El Tabalet és un pas important en la resposta a la creixent demanda a la ciutat, que supera clarament l’oferta. Una realitat que afecta moltes famílies que busquen un espai segur i de qualitat per als seus infants. L’etapa de 0 a 3 anys és clau tant per al desenvolupament dels més petits com per a la conciliació familiar. Més enllà del cas d’El Tabalet, caldrà, però, continuar treballant en la planificació a mitjà termini per garantir que les escoles bressol puguin seguir responent a la demanda actual i futura. Aquesta anunciada planificació ha de traduir-se en fets concrets que responguin a la realitat demogràfica i social de la ciutat. Enfortir l’educació infantil és apostar per un futur més igualitari i cohesionador. És temps de posar l’accent en les necessitats de les famílies i donar suport a aquesta etapa fonamental, perquè Terrassa continuï creixent amb una base sòlida i inclusiva.