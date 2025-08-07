Passat industrial, futur residencial

La transformació de l’antic recinte fabril Sala Badrinas avança amb pas ferm, malgrat que ara només es veuen solars delimitats per tanques. Corp prepara una promoció que oferirà habitatges d’un, dos i tres dormitoris amb zones comunitàries, i que sortirà oficialment al mercat a l’octubre. Aquesta iniciativa se suma a la de Habitat Inmobiliaria, que ja comercialitza 103 pisos sobre plànol en aquesta àrea del barri. El sector, urbanitzat el gener del 2023, ocupa 30.000 m² i conserva elements patrimonials com la xemeneia original. BonPreu obrirà un supermercat a la nau gran de l’antiga fàbrica. Ara bé, l’institut-escola projectat no s’espera fins al 2029. Iniciat el 2008 i recuperat el 2018 després de la crisi immobiliària, aquest projecte reflecteix la complexitat de convertir espais industrials en nous barris residencials. El repte és que Sala Badrinas no només aporti habitatges, sinó que esdevingui un eix integrador que enriqueixi el teixit urbà i social del Segle XX.\r\n