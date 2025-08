Les rebaixes, una prova de resistència

Les rebaixes d’estiu a Terrassa van començar amb força, amb una bona afluència de clients i un increment de vendes que va generar optimisme entre els comerciants. Però amb l’arribada de l’agost, l’activitat s’ha refredat. A més, el comerç local ha de fer front a la competència de grans cadenes, que proposen un nivell de descomptes que els petits no poden oferir. Aquesta realitat posa a prova la capacitat dels establiments de proximitat per diferenciar-se i mantenir la fidelitat dels clients. Davallades puntuals com aquesta mostren la importància d’innovar i adaptar-se als nous hàbits de consum, més sensibles a les ofertes i a la comoditat de compra. Davant d’això, la proximitat i la qualitat del servei esdevenen més importants que mai. Els comerciants confien en un repunt a finals d’agost, amb la tornada de les vacances i la preparació de la tornada a l’escola. Les rebaixes d’estiu són una prova més de la capacitat d’adaptació i resistència del comerç local.