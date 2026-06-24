Una revetlla de festa i convivència

Sant Joan ha tornat a omplir Terrassa de festa, carrer i convivència, amb un marcat caràcter lúdic i popular. La ciutat va comptar amb 15 revetlles veïnals o culturals autoritzades a la via pública i dues fogueres, en una celebració molt arrelada que manté el seu esperit col·lectiu. La nit va ser intensa per als serveis d’emergència, amb 74 avisos als Bombers i diversos incendis urbans i de vegetació, així com crema de contenidors. Tot i això, no es van registrar incidents de gravetat destacada. Un any més, l’Ajuntament ha repartit calmants naturals per a gossos i gats, una mesura cada vegada més utilitzada per reduir l’angoixa dels animals davant els petards. La iniciativa s’emmarca en una creixent consciència sobre el benestar animal durant aquestes nits. La revetlla de Sant Joan torna a evidenciar, així, la intensitat d’una celebració molt arrelada a la ciutat, amb una participació àmplia als carrers i un ús extens de l’espai públic que forma part del seu caràcter popular.\r\n